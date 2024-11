Natale a Nizza, non solo in Place Masséna…

Non solo in Place Massena ed al Jardin Albert Ier, le festività di fine anno colorano anche i quartieri di Nizza e le località dell’area metropolitana.



Queste le principali iniziative

Stazioni sciistiche

Decorazioni a grandezza naturale ad Auron, Isola 2000 e Saint-Dalmas-le-Selvage.



Vieux Nice - Place Rossetti

Presepe gigante “Lou Présépi”

17 grosse statue animate danno vita al presepe gigante: Gesù, Maria, Giuseppe, l'asino, il bue, la pecora, il pastore e il suo cane, i cammelli e i magi.

Aperto tutti i giorni dal 19 al 29 dicembre 2024 dalle 10 alle 23.





Festeggiamenti a Nizza

La Grande Parade natalizia dello shopping a Nizza - domenica 8 dicembre 2024

Dalle 17: Grande parata magica e gratuita sull'Avenue Jean Médecin con più di 200 artisti di strada, acrobati, ballerini, mascotte, gruppi musicali, DJ.

Il maestoso Carro di Babbo Natale e il Carro degli Elfi, realizzati dagli operatori del carnevale di Nizza, scenderanno lungo il viale nel bel mezzo di una grandiosa sfilata natalizia.

Alle 18,30: Gran Finale con spettacolo di suoni, luci, musica e ballerini in Place Masséna.



Santa Lucia , la Festa delle Luci - Venerdì 13 dicembre 2024 sul Parvis de la Gare du Sud

Dalle 17,30, l’invito è quello di recarsi a scoprire la tradizione svedese che celebra il primo giorno in cui il sole tramonta più tardi e l'inizio del periodo natalizio.

Candele e torce simboleggeranno la luce, il rinnovamento e la speranza.



Natale ecosolidale

Sabato 14 dicembre 2024 sulla Promenade du Paillon

Dalle 10 alle 17, si svolgerà la quarta edizione di questo evento sulla Promenade du Paillon con la partecipazione di numerose associazioni e imprese eco-responsabili.

In programma: attività, laboratori gratuiti per tutti, vendita di prodotti dell'artigianato locale e incontri con le associazioni locali.



Natale al Phoenix Park

Sabato 21 dicembre dalle 10 alle 16: “Il Natale di Adam” con l'associazione ADAM, strutture gonfiabili, animazione e visita di Babbo Natale - Ingresso gratuito al Phoenix Park.

Da sabato 21 a martedì 24 dicembre dalle 10 alle 16: gonfiabili, attività, laboratori, stand - Ingresso al parco alla tariffa consueta.





Natale 2024 nei quartieri di Nizza

Hauts de Nice - Mercoledì 4 décembre de 10h30 à 16h30 - Parc du Ray

Coeur de Nice - Sabato 7 décembre de 10h30 à 16h30 - Jardin Thiole

Nice Ouest - Mercoledì 11 décembre de 10h30 à 16h30 - Animanice Sainte-Marguerite - 71, avenue Sainte-Marguerite

Nice historique - Sabato 14 décembre de 10h30 à 16h30 - Jardin Arson –

Rives du Paillon - Sabato 14 décembre de 10h30 à 16h30 - Place Lentulo

Mercoledì 18 décembre de 10h30 à 16h30 - AnimaNice Bon-Voyage - 2, pont René Coty

Collines niçoises - Sabato 21 décembre de 10h30 à 16h30 - 36 avenue de la Bornala