F1. In Qatar vince Verstappen. Leclerc secondo, ma che rimpianto Ferrari per i costruttori

Nel weekend del Qatar, a tenere banco è stata la lotta per la conquista del mondiale costruttori tra McLaren e Ferrari.

Dopo la doppietta papaya nella sprint, con Norris che ricambia il favore ottenuto da Piastri in Brasile quando era ancora in lotta per il titolo piloti facendo vincere il compagno con sorpasso sul rettilineo finale, nella gara lunga è Max Verstappen dopo l'anonimo ottavo posto di ieri a trionfare e a togliere punti importanti ai due team contendenti.

La Ferrari, dopo il quarto e quinto posto nella Sprint con Sainz e Leclerc, ha un grosso rimpianto nella gara lunga: unico team ad avere un set di gomme medie nuove da poter usare, e vedendo quanta fatica faceva Russell su Mercedes, primo a montare, a farle performare, decide sotto Safety Car di non approfittare di un'occasione per poter ripassare da dura a media, con Leclerc che aveva smarcato proprio sotto Safety il suo cambio di mescola, arrivando comunque secondo per una penalità di 10 secondi stop&go inflitta a Norris quando era secondo, per non aver rallentato sotto regime di bandiera gialla. Penalità probabilmente eccessiva.

Il monegasco si difende comunque bene da Piastri nei giri finali anche se non riesce a insidiare l'olandese campione del mondo per la vittoria, ma va bene così considerando anche una gara intera senza possibilità di bere per la rottura della cannuccia all'interno del casco pochi istanti prima del via. A Losail comunque non c'era il caldo sfiancante dell'anno scorso (gara spostata un mese avanti in calendario) che i piloti avevano patito oltremodo.

A conti fatti, Ferrari tiene viva la lotta per il titolo costruttori guadagnando complessivamente 3 punti su McLaren e ad Abu Dhabi i britannici avranno 21 punti di vantaggio sul Cavallino con un massimo di 44 disponibili.