Biot, tutto pronto. Al via i festeggiamenti di fine anno

Fino al 30 dicembre 2024, la magia del Natale invade Biot, la Città dei Vetri.

Illuminazioni, persiane di Natale, sfilate incantate e animazioni golose, oltre al tradizionale mercatino di Natale ed ai suoi pittoreschi chalet.

Senza dimenticare la neve che imbianca il Village, con la pista da slittino in Place des Arcades, il festival della cucina e la presenza Babbo Natale in persona!



Tra le novità dell’edizione 2024: un percorso fiabesco attraverso le facciate di Natale, Place de Gaulle che si trasforma in Place des Gourmandises, la serata aperitivo con DJ Moon Boots e il concorso del più bel maglione di Natale.





Questo il programma delle festività del 2024

Per tutto il periodo delle feste di fine anno - Biot village – Luminarie di Natale



Venerdì 13 dicembre ore 17

Esplanade Saint-Philippe, 200 avenue Roumanille - Fête de la Sainte-Lucie

Dal 20 al 30 dicembre

Le grand marché de Noël - Biot village

Dal 21 al 29 dicembre

Salles d’exposition Hedberg-Torun - Le Festival de cuisine

Giovedì 26 dicembre dalle ore 18,30

Place de Gaulle - Soirée apéro-DJ Moon Boots®

Lunedì 30 dicembre dalle ore 18,30

Place de Gaulle - Soirée « En attendant Sylvestre »

Le novità

Le chemin des façades

Biot si veste di luce in attesa del Natale. Novità dell’edizione 2024, quattro facciate tematiche completamente decorate e illuminate, che invitano ad una passeggiata incantata nel cuore del vecchio villaggio: «Il regalo gigante», «La casa golosa», «La Foresta incantata» e «La facciata agli abeti».



La Place Gourmande

Dal 20 al 30 dicembre, Place de Gaulle si trasforma in «piazza della gastronomia» o «piazza delle prelibatezze». Quattro ristoranti “tutto bio” propongono diverse specialità e possibilità di rifocillarsi sotto una cupola di luce.

Tutti i giorni dalle 11. Chiuso mercoledì 25 dicembre



Gli imperdibili

Les Volets de Noël

È ormai una tradizione a Biot! Le strade del villaggio si trasformano in un calendario dell'Avvento gigante. Le persiane si aprono giorno dopo giorno per formare una mostra all'aperto.



Le passeggiate

Dal 21 al 29 dicembre, la città ha invitato dei gruppi, che mai si sono esibiti a Biot, a proporre un momento di magia natalizia.

Parade “La bulle de Neige” a cura dell’International Show - Inghilterra - Sabato 21 dicembre alle 17,15 e alle 18,30

Parade “Nolkita” a cura della Task Compagnie / France - Domenica 22 dicembre alle 17,15 e alle 18,30

Parade “Gandia, la légende de la femme cygne” a cura della Task Compagnie - Francia - Lunedì 23 dicembre alle 17,15 e alle 18,30

Parade “Fleur” a cura della Compagnie Baracca dei Buffoni - Italia - Venerdì 27 dicembre alle 17,15 e 18,30

Parade “Entre les nuages” a cura della Compagnie Baracca dei Buffoni - Italia - Sabato 28 dicembre à 17,15 e 18,30

Parade “Tchouk tchouk le train de Noël” a cura della Task Compagnie - Francia – Domenica 29 dicembre alle 17,15 e 18,30.