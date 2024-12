Il grande giorno è arrivato: nel Principato di Monaco s'inaugura il nuovo quartiere Mareterra

Il grande giorno è arrivato. Oggi, mercoledì 4 dicembre il Principato di Monaco inaugura il nuovo quartiere sorto sul mare: di qui il nome scelto di Mareterra.

Saranno il Principe Alberto II, insieme con la Principessa Charléne ed i due figli, il Principe ereditario Jacques e la Principessa Gabriella a tagliare il nastro di Mareterra, un quartiere strappato al mare nei presso del Larvotto. Un progetto avveniristico, il secondo sul mare nel Principato dopo Fontvieille che volle creò il Principe Ranieri II negli anni '70 del secolo scorso.

A differenza del primo, però, sarà un quartiere al passo dei tempi, ecosostenibile nel segno della continuità che da sempre caratterizza il Sovrano Alberto II, attentissimo alle questioni ambientali.

Mareterra è un cantiere che si è sviluppato senza mai interrompere la vita economica e sociale del Principato. Il primo passo è stato quello di preservare il fondale marino, secondo i dettami del Principe, per poi passare giorno dopo giorno alla costruzione vera e propria di edifici, strade e luoghi di aggregazione. Un cantiere imponente, ma allo stesso tempo discreto.

Con un'estensione di sei ettari, Mareterra, precedentemente noto come Portier Cove, è stato concepito da Renzo Piano, Denis Valode e Michel Desvigne, tre figure di spicco nel mondo dell'architettura e del design paesaggistico. In totale, offre un'esclusiva selezione di residenze, tra cui 110 appartamenti e 10 ville, delle quali 6 fronte mare.

Come ogni inaugurazione che si rispetti, anche quella di Mareterra sarà accompagnata da festeggiamenti, anche se strettamente riservati alla popolazione monegasca. Invitati tutti i creatori del nuovo quartiere, a partire da operai, artigiani ma anche gli architetti che lo hanno progettato.

In conclusione di giornata concerti, spettacoli e gli immancabili fuochi d'artificio. Anche questi strettamente con criteri ecologici: costruiti in Europa non conterranno plastica ed altro materiale inquinante. Tutti i residui che cadranno in mare saranno immediatamente raccolti da una ditta specializzata.

Mareterra sarà usufruibile a tutti da domani, giovedì 5 dicembre.