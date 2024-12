Non solo estate: la magia del Natale è di scena a Santa Margherita Ligure

Si chiama 'Santa is coming to Santa’ la rassegna di eventi natalizia made in Santa Margherita Ligure che permetterà a bambini e famiglie di immergersi nelle atmosfere fiabesche del borgo e, in particolare, della magnifica Villa Durazzo Centurione. Quale ambientazione migliore della celebre dimora seicentesca, infatti, per la Casa del Grande Elfo disegnata da Oriana Pagan, che sarà una delle principali attrazioni per i più piccoli? Proprio qui culminerà il red carpet - icona della kermesse - che si snoderà lungo le vie del centro; e proprio qui vivremo uno degli eventi clou: la data è il 28 dicembre. Dopo le fatiche della consegna dei regali, Babbo Natale arriverà in vacanza nel Tigullio direttamente da… Govone. Sì, il magico paese di Natale, famoso in tutta Europa per il suo mercatino. L’evento, che prevede una sfilata lungo le vie del centro insieme a elfi, soldatini e sbandieratori -, culminerà in un apericena di beneficenza a Villa Durazzo con dress code a tema.

Il calendario, di circa 80 iniziative, prenderà le mosse il 6 dicembre con un’edizione natalizia del Mercatino “Il Bello delle donne liguri”, per poi entrare nel vivo con la festa per l’accensione dell’albero (7 dicembre) - accompagnata dalle iniziative di Comitato Festa della Primavera, del Coro voci d'Alpe e della Filarmonica Colombo -, la successiva inaugurazione del Santa Claus Village (a cura di CIV Santa Margherita - Costa dei Delfini) e, l’8 dicembre, quella della Casa del Grande Elfo al piano terra di Villa Durazzo.

Nella gemella Villa San Giacomo troveranno spazio “Le stelle dell’Atelier”, i laboratori per bambini: primo appuntamento, il 14 dicembre. Il 15 l’atteso concerto gospel, con i Marouis Dolford & The Capital Gospel Group (Chiesa di San Siro - ore 21.00). Il Village sarà protagonista ogni venerdì con gli aperitivi accompagnati da musica dal vivo e la notte di Capodanno, con il concerto dei Son & Daughter Queen Tribute Band. Il programma terminerà in occasione dell’Epifania, con l’arrivo della tradizionale Befana e dei Re Magi che recano con sé doni per tutti i bambini presenti.

Consulta tutti gli eventi su: livesanta.it