L’Alliance Française di Maracay inaugura la mostra “Arte digitale, cultura digitale” di Houda Bakkali

L’Alliance Française di Maracay, in Venezuela, una delle istituzioni francesi più importanti in America Latina, inaugura con grande successo la mostra “Arte digitale, cultura digitale” di Houda Bakkali. Una mostra che trae ispirazione da esperienze precedenti a Monaco e in Italia e che fonde realtà aumentata e lavoro stampato. La mostra sarà esposta nella galleria originale dell’istituzione, “L’art dans la vitrine”, situata nel Centro Commerciale Paseo de las Delicias 2.

Inaugurata il 10 luglio 2012 dall'Ambasciatore Jean-Marc Laforêt e dall'Addetto per la Cooperazione Culturale e Scientifica Lionel Paradisi-Coulouma, l'Alliance Française de Maracay ha lo scopo di creare uno scambio linguistico e culturale tra il Venezuela e le diverse culture francofone. Fin dalla sua inaugurazione, gli scambi culturali e scientifici sono stati continui, essendo un punto d'incontro tra diversità e creatività nella città di Maracay.

L'Alliance Française di Maracay fa parte della rete delle Alliance Française, la più grande organizzazione culturale e linguistica del mondo con più di 900 sedi in tutti i continenti. Dal 1884, l'organizzazione si dedica alla promozione dell'istruzione e della diffusione delle culture francofone, promuovendo l'unità e la diversità tra le diverse comunità del mondo.

"Esporre all'Alliance Française di Maracay e condividere il mio lavoro con la sua comunità è un fatto motivante ed emozionante. La comunità ha accolto il mio lavoro con amore, rispetto ed entusiasmo dal primo minuto. Sono molto grata al direttore Aimel Bribeche per aver reso possibile questo incontro". Commenta Houda Bakkali.