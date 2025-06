Calcio: Paul Pogba approda all'AS Monaco per due Anni

Paul Pogba (32 anni) è pronto a un nuovo inizio: il centrocampista, svincolato dopo la fine della sua squalifica per doping di 18 mesi lo scorso marzo, ha deciso di unirsi all'AS Monaco per le prossime due stagioni. La notizia, diffusa da una fonte del quotidiano Le Parisien e confermata da diversi media nazionali, segna un passo importante per il futuro del giocatore.

Un accordo è stato raggiunto tra le due parti, nonostante il forte interesse da parte dell'Al-Ittihad (Arabia Saudita). L'ASM sembra il club ideale per il rilancio del campione del mondo 2018, che sogna di riconquistare un posto nella Nazionale francese e di partecipare alla Coppa del Mondo del 2026.

Tuttavia, il centrocampista, che non ha mai giocato in Ligue 1, dovrà rapidamente ritrovare il ritmo di gioco dopo tre stagioni quasi inattive. Pogba non scende in campo in una partita ufficiale dal 3 settembre 2023 con la Juventus di Torino e, nella stagione precedente (2022/23), aveva disputato solo 10 partite in tutte le competizioni a causa di ripetuti infortuni.

Riuscirà Pogba a ritrovare la forma migliore e a imporsi nuovamente nel calcio che conta con la maglia del Monaco?