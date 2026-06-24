Monaco, il Théâtre du Fort Antoine presenta il programma estivo, appuntamenti dal 30 giugno al 28 luglio

Sarà un viaggio attraverso teatro, musica e letteratura la nuova edizione del Festival del Théâtre du Fort Antoine , in programma dal 30 giugno al 28 luglio 2026 nella suggestiva cornice del Fort Antoine, uno dei luoghi culturali più emblematici del Principato di Monaco. La stagione, organizzata dalla Direzione degli Affari Culturali, conferma la vocazione del festival a favorire il dialogo tra differenti forme artistiche, mantenendo il teatro al centro della propria identità culturale.

Ad inaugurare il cartellone, martedì 30 giugno alle 21.30, sarà “Dissonances Jeanne d’Arc”, spettacolo della Compagnie du Dire Dire diretto da Frédéric de Goldfiem. Definita come una “trasmissione radiofonica popolare e buffonesca”, l’opera prende la forma di un dibattito radiofonico dedicato alla figura di Jeanne d’Arc, oggi oggetto di interpretazioni e controversie. Sul palco si confrontano esperti reali e attori, in un gioco che mescola satira, realtà e finzione e che mette continuamente alla prova le certezze dello spettatore.

Il 2 luglio sarà la volta di Thibault Cauvin con il suo “Alter Ego Tour”. Considerato uno dei chitarristi più premiati al mondo, con 36 riconoscimenti internazionali ottenuti in giovane età, Cauvin porterà a Monaco un progetto artistico nato da quindici incontri vissuti durante i suoi viaggi nei cinque continenti. Musica, racconto e riflessione si intrecciano in uno spettacolo che trae ispirazione dall’omonimo romanzo e album pubblicati dall’artista.

Il 7 luglio il palco del Fort Antoine accoglierà Dominique Fils-Aimé con “The Sunshine Tour”. Cantautrice e interprete canadese insignita di due premi Juno, l’artista propone una ricerca musicale profondamente legata alla tradizione afroamericana. Dopo essersi esibita in Canada, Europa e Stati Uniti accanto a nomi come Melody Gardot, Diana Krall e Ibrahim Maalouf, porterà a Monaco il suo ultimo lavoro discografico, “My World Is the Sun”, pubblicato nel febbraio 2026.

Particolare attenzione sarà riservata alle nuove generazioni attraverso la quarta edizione della “Scène Ouverte – Les Talents du Fort”, in programma il 10 luglio. L’iniziativa è dedicata ai giovani artisti tra i 16 e i 30 anni e offre loro l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico del festival. L’edizione 2026 prevede inoltre una prospettiva internazionale: uno dei partecipanti sarà selezionato per rappresentare il Principato di Monaco all’Esposizione Specializzata di Belgrado del 2027.

Il 14 luglio spazio alla letteratura con “Marcel Pagnol – Variations d’Amour”, una lettura musicale ideata e diretta da Nicolas Pagnol. Attraverso testi, lettere e brani dell’autore provenzale, Vincent Fernandel darà voce all’universo poetico e umano di Marcel Pagnol, accompagnato al pianoforte da Franck Ciup. Lo spettacolo intende offrire un ritratto intimo dello scrittore che ha contribuito a far conoscere la cultura e l’identità della Provenza ben oltre i confini francesi.

La programmazione proseguirà il 21 luglio con Stephan Eicher e Osomo. Il cantante, compositore e musicista svizzero, figura di riferimento della scena europea dagli anni Ottanta, presenterà il progetto “Duo Dolce” insieme al produttore Simon Bauman, in arte Osomo. L’incontro tra i due artisti dà vita a un universo sonoro che combina elettronica, sintetizzatori vintage e sperimentazione contemporanea, in un percorso definito dagli organizzatori come un viaggio “retro-futurista” tra memoria e innovazione.

Il 23 luglio sarà la volta di “8 Soirs par semaine”, spettacolo che unisce teatro e musica. Protagonisti saranno Vincent Dedienne, Camille Chamoux e Léopoldine HH. Nato da una corrispondenza quotidiana tra Dedienne e Chamoux durante una tournée teatrale, il progetto racconta dubbi, fragilità e momenti di vita artistica con ironia e sensibilità, accompagnati musicalmente dalle interpretazioni di canzoni tratte dal repertorio di Anne Sylvestre.

A chiudere la stagione, il 28 luglio, sarà il quartetto vocale A Bocca Chiusa con “Sans cible”. Attivo dal 2015, il gruppo è noto per il suo lavoro sulla polifonia e per un repertorio che spazia da rivisitazioni della canzone francese e internazionale a composizioni originali. Lo spettacolo promette un’esperienza a cappella in cui precisione musicale, ricerca vocale e presenza scenica si fondono in una proposta accessibile a tutti i pubblici.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.30. L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione consigliata a partire dal 10 giugno 2026 attraverso il circuito Monte-Carlo Ticket oppure presso il Théâtre Princesse Grace. Novità dell’edizione 2026 sarà la messa a disposizione di ulteriori posti prenotabili ogni venerdì sera per gli spettacoli della settimana successiva, una misura pensata per consentire a un numero sempre maggiore di spettatori di partecipare agli eventi.

Per consultare il programma completo della stagione 2026 del Théâtre du Fort Antoine, con tutte le informazioni sugli spettacoli e sugli artisti in cartellone, è possibile scaricare la brochure ufficiale disponibile al termine dell'articolo.