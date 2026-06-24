Expo 2027 Belgrado, il Padiglione Monaco affida a Beyond Limits la progettazione scenografica

Il Padiglione Monaco ha annunciato l’affidamento a Beyond Limits della progettazione scenografica del proprio spazio espositivo in vista dell’Expo 2027 di Belgrado, appuntamento internazionale dedicato al tema “Play for Humanity: Sport and Music for All”.

Dopo aver confermato la partecipazione del Principato all’Esposizione Universale, il Padiglione Monaco ha reso note le prime linee guida del progetto che accompagnerà la sua presenza in Serbia. L’obiettivo è quello di offrire ai visitatori non soltanto una presentazione istituzionale del Paese, ma un vero e proprio spazio di dialogo, scoperta e ispirazione, aperto a tutti e capace di valorizzare i valori e gli impegni del Principato.

Per la realizzazione di questa esperienza, il Padiglione Monaco ha scelto di collaborare con Beyond Limits, che seguirà il progetto nella creazione di una scenografia immersiva e contemporanea.

L’esperienza proposta ai visitatori sarà sviluppata attorno al concetto “PLAY TO ACT” (“giocare per agire”), un invito a scoprire come l’azione collettiva, la creatività e l’impegno possano contribuire alla costruzione di un futuro più inclusivo e sostenibile.

Questo approccio metterà in evidenza, in particolare, le iniziative della Fondazione Principessa Charlène, che utilizza lo sport come strumento di educazione, trasmissione di valori e cambiamento positivo.

«Questa collaborazione con Beyond Limits si inserisce nella nostra volontà di proporre una scenografia al tempo stesso coerente, elegante e rappresentativa di Monaco. Il Padiglione Monaco prosegue così la preparazione della propria presenza a Belgrado nel 2027 con un approccio orientato all’esperienza dei visitatori e alla valorizzazione del Principato», ha dichiarato S.E. Mireille Martini, Presidente delegato del Padiglione Monaco e Commissario Generale del Padiglione.

L’Expo 2027 Belgrado si svolgerà in Serbia dal 15 maggio al 15 agosto 2027 e offrirà ai Paesi partecipanti l’opportunità di mettere in luce il ruolo del gioco, dello sport e della musica come strumenti di creatività, connessione e resilienza.