A marzo aprirà a Nizza un’altra maison médicale a servizio della popolazione

Il Consiglio municipale di Nizza ha adottato una delibera che avvio la procedura per creare una casa medica gestita direttamente dalla città.

Sarà posta in Rue du professeur Delvalle 27 e l'edificio ospiterà anche la sede dell'Istituto Ospedaliero-Universitario RespirERA.



La creazione di case mediche, che consente a tutti di prendersi cura della propria salute, vicino a casa, risponde a una necessità fondamentale, quella di ovviare, in alcuni quartieri di Nizza, ad un'offerta di cure talvolta insufficiente e di migliorare la distribuzione geografica dei professionisti della salute.



Si tratta della assicurazione di un percorso di salute fondamentale in grado di fornire una risposta efficiente e proporzionata alle sfide del territorio.



L'obiettivo è costruire un'offerta di prossimità per tutti gli abitanti, garantire un percorso di cura e salute in una città più sana, più serena e più solidale.



Lo scorso luglio, una prima casa medica è stata aperta a Saint-Roman-de-Bellet, una seconda aprirà nel secondo semestre 2025 in Rue d'Italie: si basano su 4 pilastri che sono la medicina generale, la vaccinazione, lo screening e la prevenzione.







La terza casa medica aprirà alla fine di marzo a Nizza est dove la città di Nizza è proprietaria dell'edificio situato a Nizza al 27 rue du Professeur Delvalle.



Una posizione strategica, di fronte all'ospedale Pasteur, che permetterà di riunire in un unico sito le azioni di prevenzione promosse dalla città di Nizza, un'offerta di cure locali e di attività di ricerca nazionali e internazionali, grazie all'insediamento dell'Istituto Ospedaliero-Universitario (IHU) RespirERA.



Accoglierà quindi sia professionisti del settore sanitario che ricercatori.



Per quanto riguarda le cure, la creazione di una casa medica gestita dalla città di Nizza di fronte all'ospedale Pasteur ha l'obiettivo di diminuire le emergenze e offrire cure mediche generali necessarie ai quartieri Pasteur e Bon-Voyage.



Per quanto riguarda la ricerca, questo sito ospiterà anche l'Istituto Ospedaliero-Universitario RespirERA dedicato a diverse malattie dell'apparato respiratorio: bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), fibrosi, mucoviscidosi e tumori polmonari.

Riunire in un unico luogo una casa medica e l'Istituto Ospedaliero-Universitario RespirERA permetterà di mettere in comune le loro risorse e le loro reti per assicurare dispositivi di prevenzione e di screening più innovativi possibili.