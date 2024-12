Nizza, il Consiglio Municipale ha approvato il bilancio del 2025

In un contesto politico particolare, segnato dall’incertezza sulle misure che potrebbero avere un impatto diretto sulle comunità, e a cui si aggiungono le crisi internazionali, il Consiglio Comunale della Città di Nizza ha adottato, mercoledì 18 dicembre 2024, il suo bilancio 2025.



Nizza è quindi tra le prime grandi città a votare il proprio bilancio, sottolineando la volontà di “proteggere i suoi abitanti”, ha sottolineato Christian Estrosi, sindaco di Nizza.



“Il mio dovere di fronte all’instabilità politica nazionale è fare di tutto per proteggere Nizza e i nizzardi e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie in tempi più complicati. Questo è ciò che stiamo facendo con questo bilancio. Lo facciamo con spirito di responsabilità, con la voglia di essere lungimiranti. E lo spirito di responsabilità è farlo senza aumentare le tasse, per non gravare ulteriormente sulle finanze delle famiglie», ha spiegato.



“Di fronte alla tempesta è necessario stabilire una rotta e tenere saldamente il timone. La nostra solidità e l’ottima salute finanziaria ci permettono di farlo, senza correre alcun rischio. Manteniamo la nostra ambiziosa politica di investimenti e un elevato livello di qualità del servizio pubblico, proteggendo al tempo stesso la nostra capacità di riduzione del debito. Il bilancio votato è al servizio dei nizzardi con 3 priorità: sicurezza, prossimità e potere d'acquisto, salute e coesione sociale. “, ha aggiunto.



Concretamente, il bilancio 2025 della Città di Nizza prevede:

124,2 milioni di euro di investimenti per i nizzardi

Nessun aumento della tassazione con aliquote tra le più basse di Francia

Rinnovo di prezzi molto convenienti per i servizi pubblici

Sostegno alle associazioni: 25 milioni di euro

Il debito si è stabilizzato a 548 milioni di euro

Capacità di riduzione del debito controllata a 8,1 anni

La spesa totale per politica pubblica sarà distribuita come segue:

Prevenzione, prossimità, sicurezza: 92,9 milioni di euro

Rendere più verde la città: 78 milioni di euro

Salute, coesione sociale, prima infanzia e accessibilità: 78,6 milioni di euro

Associazioni: 25 milioni di euro

Istruzione: 118,1 milioni di euro

Cultura, patrimonio, sport e tempo libero: 178,3 milioni di euro

Ristrutturazione degli edifici e ammodernamento dell'amministrazione: 15,5 milioni di euro