Fiori, ghirlande e composizioni: il marché di Cours Saleya si prepara per il Natale (Foto)

Il mercato dei fiori di Cours Saleya si addobba per il Natale: ormai i banchi sono ricchi di vasi e di composizioni in tema con le feste di fine anno.

E’ un piacere passeggiare: ci si imbatte in ghirlande, stelle di Natale, abeti piccini e più grandi, composizioni.

Tutte proposto con il gusto e la passione dei fiorai che trascorrono buona parte della giornata, sotto il sole o con la pioggia, nel corso che è il cuore del Vieux Nice.



Dirlo con i fiori non è una frase fatta: in Cours Saleya la passione dei fiorai si esprime al meglio durante le feste di fine anno.





Il primo mercato dei fiori, al mondo, fu creato a Nizza nel 1897, in un primo tempo nei pressi del mercato alimentare che si trovava in rue Saint-François-de-Paule, limitrofa a Cours Saleya.