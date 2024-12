Guglielmi Rent: 124 Milioni di Euro di valore per il Mercato del Noleggio e un piano ambizioso per il 2025

Guglielmi Rent è protagonista di un percorso di crescita che combina risultati economici significativi e una visione imprenditoriale proiettata verso il futuro. Con un volume d'affari generato in tre anni per le case automobilistiche di quasi 125 milioni di euro, grazie alla vendita di veicoli destinati al noleggio, l'azienda rappresenta un modello di riferimento nel panorama italiano del noleggio a lungo termine. Fondata da Adriano Guglielmi, Guglielmi Rent ha sviluppato un modello che unisce innovazione, sostenibilità e opportunità per investitori e affiliati.

"Il nostro obiettivo non è solo fornire veicoli, ma proporre un’esperienza di mobilità completa e senza pensieri," afferma Adriano Guglielmi, Ceo e founder. "La nostra offerta risponde alle esigenze di una clientela moderna, offrendo soluzioni flessibili, convenienti e rispettose dell’ambiente."

L’azienda vanta attualmente una capacità di 1.300 contratti di noleggio all’anno, ognuno con una durata media di 36 mesi e un canone mensile medio di 550 euro (più Iva). Questi numeri evidenziano un mercato in continua espansione, che consente a Guglielmi Rent di contribuire anche a un giro d’affari da quasi 80 milioni di euro in tre anni per le compagnie di noleggio partner.

Il piano industriale dell’azienda prevede di incrementare ulteriormente questa capacità, puntando a 1.600 contratti annui entro il 2025, grazie ad un'espansione della rete diretta e franchising.

"Siamo entusiasti dei traguardi raggiunti e ancora più motivati a cogliere le opportunità future," aggiunge Guglielmi. "Il nostro modello di business, solido e scalabile, ci consente di offrire agli affiliati un punto di partenza ideale per entrare in un mercato in forte crescita."

Le potenzialità del modello di franchising proposto da Guglielmi Rent sono rafforzate dal supporto costante che l’azienda offre agli affiliati, dalla formazione iniziale alla gestione operativa. Questo approccio consente a imprenditori e professionisti di avviare un’attività con un rischio contenuto, beneficiando di un brand già affermato e di un mercato che premia l'uso rispetto al possesso.

L’attenzione alla sostenibilità è un elemento chiave nella strategia aziendale. La gamma di veicoli disponibili include opzioni ibride ed elettriche, rispondendo alla crescente sensibilità ambientale dei clienti. Questo orientamento verso una mobilità più sostenibile non è solo una risposta ai trend di mercato, ma un impegno concreto verso un futuro più green.

"La mobilità sostenibile non è una scelta accessoria, è una necessità. Con Guglielmi Rent vogliamo essere parte attiva di questa trasformazione," sottolinea il Ceo. "Offrire soluzioni ecologiche è un valore aggiunto per i nostri clienti e un impegno per l’ambiente."

Oltre ai benefici per i clienti, il modello di business di Guglielmi Rent genera valore per l’intero ecosistema economico. Con un prezzo medio di 32.000 euro per veicolo acquistato, il contributo economico per le case automobilistiche raggiunge cifre impressionanti, confermando il ruolo centrale del settore del noleggio a lungo termine nel mercato automobilistico. Il fatturato annuale dell’azienda in continua crescita, derivante dall’intermediazione dei contratti, ammonta a circa 2,6 milioni di euro, con enormi prospettive di ulteriore scalabilità.

"Il successo di Guglielmi Rent è il risultato di una visione imprenditoriale chiara e di un costante impegno per soddisfare le aspettative dei nostri partner e clienti," conclude Guglielmi. "Guardiamo al futuro con fiducia, pronti a cogliere nuove sfide e opportunità."

Guglielmi Rent si posiziona come leader nel settore, con una strategia basata su innovazione, sostenibilità e opportunità di crescita per tutta la filiera dell’automotive anche in un periodo complesso come quello attuale.

Per scoprire di più sui servizi e sulle opportunità offerte dall’azienda, è possibile visitare il sito https://www.guglielmirent.it