Gli orari delle Messe di Natale e della Vigilia

Il sito della Diocesi di Nizza ha pubblicato l'elenco delle Chiese nelle quali verranno celebrate delle Messe della Vigilia il 24 dicembre e durante l’intera giornata del 25 dicembre.



Sicuramente anche in altri luoghi di culto verranno celebrate delle liturgie natalizie. Riportiamo in allegato a questo articolo l’elenco reso noto dalla Diocesi.



La Messa di Natale rappresenta uno degli appuntamenti più suggestivi della festività del Natale e, per la Costa Azzurra ed i villaggi nell'arrière pays, una tradizione ben radicata.