Monaco, anche quest'anno profonda e sentita la partecipazione alla benedizione del Pan de Noël

Lunedì 23 dicembre nel tardo pomeriggio, diversi membri del Consiglio comunale hanno accolto in municipio rappresentanti delle più alte istanze monegasche, il Comitato Nazionale delle Tradizioni Monegasche, Diversi rappresentanti di comitati e associazioni per perpetuare la cerimonia del Pan di Natale come ogni anno.

Durante la cerimonia, Monsignor Dominique-Marie David, Arcivescovo di Monaco, ha benedetto i Pan de Noël con del vino bianco e un ramo d'ulivo proveniente dagli ulivi del Parc Princesse Antoinette.

Nel suo discorso, Jacques Pastor, Vice Sindaco del rappresentante, ha voluto sottolineare come questa cerimonia mescola tradizione e generosità: tradizione con la benedizione del Pan di Natale e generosità perché due associazioni hanno ricevuto donazioni.

Il Consiglio comunale ha voluto quest'anno indirizzare queste donazioni a «La Goutte d'eau» che opera per il benessere dei bambini malati, disabili e svantaggiati, rappresentata dalla sua Presidente Marie-Françoise Rouger-Bonora e «L'opera di Suor Maria» che sostiene gli anziani, rappresentata da Beatrice Fresko-Rolfo sua Presidente.

Il Pan de Noël (panino rotondo decorato con cinque noci disposte a forma di croce e un rametto d'ulivo) è tradizionalmente benedetto dal capofamiglia ma anche durante la messa di mezzanotte nella Cattedrale, alla vigilia di Natale.

Al termine della messa, durante l'Offerta, l'Arcivescovo di Monaco procede alla Benedizione simbolica di tutti i pani che saranno sulle tavole familiari quella sera o il giorno successivo alla cena di Natale.

La tradizione del Pan de Navidad fa parte dei principali fondamenti dell'identità monegasca e accogliendo il Pan di Navidad in Municipio, il Consiglio comunale rinnova il suo attaccamento alle tradizioni monegasche