Nizza, al via, al porto, i lavori di costruzione del Centro Congressi

La fase di rimozione delle macerie, iniziando da quelle in amianto presente in gran quantità, è terminata e il prossimo 6 gennaio 2025 inizieranno al porto di Nizza i lavori di costruzione del Centro Congressi “semipermanente”.

Innanzi tutto le sorprese emerse nella prima fase dei lavori: al di là di grossi tubi e di blocchi di cemento anche di 20 tonnellate è tornata alla luce una porticina nera che consente l’accesso ad un piccolo tunnel che porta direttamente sotto la prospicente collina del castello. Per il momento non sarà oggetto di ricerche e di valutazioni, poi si vedrà.

Finite le sorprese, i lavori inizieranno di gran lena ai primi di gennaio per essere obbligatoriamente conclusi entro il 30 aprile 2025, quando le opere saranno consegnate allo Stato francese che gestirà il primo utilizzo, quello delle conferenze e delle riunioni connesse con il 3° Summit degli oceani che si terrà nel mese di giugno del prossimo anno.

Poi la banchina servirà per lo scalo dei traghetti e dei battelli che non inquineranno più con le loro emissioni perché usufruiranno di collegamenti elettrici in grado di far funzionare i servizi di bordo senza accendere i motori. Un vantaggio enorme per l’ambiente, considerato che un traghetto in sosta alla banchina consuma circa 2000 litri di carburante ogni ora.

Quindi due nuovi appuntamenti:

Nel mese di settembre 2025 si svolgerà il Grand Pavois de La Rochelle che, per la prima volta, abbandonerà l'Atlantico a favore del Mar Mediterraneo. Un importante salone nautico internazionale che richiamerà fino a 80 mila visitatori.

Nel mese di ottobre ospiterà, invece, il vertice sul turismo organizzato da Atout France.

Nel 2030, infine, in occasione dei giochi olimpici invernali, di cui Nizza sarà una delle sede, il Centro Congressi sarà adibito a sala stampa centrale per gli eventi sportivi della manifestazione.