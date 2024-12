Trovate le risorse, al via i lavori per la realizzazione della stazione ferroviaria Nice-Aéroport

Dopo la decisione favorevole del consiglio di amministrazione dell'agenzia di finanziamento delle infrastrutture di trasporto (AFIT France - agenzia di Stato) di autorizzare l'impegno di 614 milioni di euro da parte dello Stato a favore delle operazioni della fase 1 della Linea Nouvelle Provence Côte d'Azur, il comitato direttivo ha approvato il programma di realizzazione.



Le collettività partner, tra cui la Métropole Nice Côte d’Azur, riunite in seno alla società della Linea Nouvelle Provence Costa Azzurra (SLNPCA), hanno deciso esse stesse di impegnare delle risorse.



Oltre 1,2 miliardi di euro saranno impegnati per portare a termine il programma operativo entro il 2030.



Nel territorio metropolitano, il comitato direttivo ha anche approvato il programma della stazione Nice-Aéroport che si andrà a integrare in un polo di scambio multimodale che raggruppa già una stazione degli autobus, due linee di tram e un accesso diretto all'aeroporto.



La stazione di Nice-Aéroport disporrà di 4 binari che permetteranno l'arresto di tutti i treni ad alta velocità e dei TER, con un obiettivo di cadenza pari a 6 TER per senso e per ora.



La stazione di Nice-Aéroport sarà consegnata in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2030, dei quali sarà una porta d'ingresso. In questo senso, il permesso di costruzione è in corso d'istruzione.



Il lancio operativo, previsto dal 2025, concretizza un progetto volto a migliorare la mobilità quotidiana degli abitanti e fa seguito al primo “atto forte” che consiste nel transito, ogni quart’ d’ora, di un treno della TER che percorre il litorale della Costa Azzurra.

Obiettivo raggiunto, a partire dal 15 dicembre 2024, grazie anche all’apertura alla concorrenza del servizio regionale ferroviario.