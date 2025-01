Al New Moods di Monaco lo spettacolo "Call me Winston - the Tarantino tribute"

L'iconico Moods ha riaperto le sue porte e diventa New Moods. Una rinascita che rimette in evidenza un luogo mitico, guidato da un amore sincero per la scena dello spettacolo. Il simbolo della vita notturna nel Principato, sala per spettacoli e concerti alla quale monegaschi e residenti sono stati molto attaccati, si reinventa. In questo luogo a misura d'uomo, ci si ritrova per passare una serata conviviale, scoprire, ridere e festeggiare.

La location del New Moods, nel cuore di Monaco sotto Place du Casino Monte-Carlo, lo rende un luogo al tempo stesso essenziale e facilmente accessibile.

Dalle 18 alle 20, l'ingresso sarà gratuito. L'occasione di un afterwork tutto in relax, poi con un minimo di spesa di 50 euro ci sarà la parte spettacolare della serata con "Call me Winston - the Tarantino tribute" . Spesa che comprenderà bevande e ristorazione: finger food firmato dallo chef Marcel Ravin.

Dalle ore 20, su prenotazione o a domanda all'ingresso in funzione dei posti disponibili, il pubblico potrà assistere ad un concerto. Alla fine, ai verso le 23, il New Moods offrirà una selezione di musica da un DJ.