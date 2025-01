Monaco, apertura del Giubileo sabato 11 gennaio

Il Santo Padre Francesco, nella bolla di indiction Spes non confundit (La speranza non delude), ha stabilito che l'Anno giubilare è iniziato il 24 dicembre 2024, solennità della Natività del Signore, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano.

Nell'arcidiocesi di Monaco, l'apertura del Giubileo sarà celebrata l'11 gennaio 2025, festa del Battesimo del Signore, nella cattedrale della Madonna dell'Immacolata Concezione, madre di tutte le chiese del Principato.

La celebrazione inizierà alle 17:00 in piazza del Municipio, poi il "pellegrinaggio" si recherà alla chiesa cattedrale per celebrare il Giorno del Signore e aprire così l'anno giubilare. Seguendo la Croce di Cristo, i fedeli cattolici manifesteranno così il cammino di speranza che essi vogliono vivere nel corso di questo anno.

Un Anno Santo è nella Chiesa cattolica una celebrazione ordinaria, destinata a ravvivare la fede dei fedeli e che si svolge ogni 25 anni. Eccezionalmente, il papa può decidere un «giubileo» in altre occasioni. Durante quest'anno, l'indulgenza plenaria è concessa a determinate condizioni: confessione, comunione sacramentale, elemosine o altre opere e il pellegrinaggio di Roma che implica la visita delle quattro basiliche maggiori di Roma. Queste condizioni sono generalmente precisate nella bolla d'indicazione promulgata dal papa che fissa anche le date di apertura e chiusura dell'Anno Santo.

L'Anno Santo è dunque un tempo di conversione, di penitenza, di perdono e di remissione delle pene temporali per il peccato. Questo è anche, di conseguenza, un anno di gioia e di ringraziamento. Trae il suo simbolismo dal giubileo ebraico, prescritto ogni cinquanta anni (Levitico 25:8-55), con cui gli ebrei celebravano la loro liberazione dall'esilio in Babilonia con la remissione dei debiti e la liberazione degli schiavi.