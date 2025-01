Nizza: l’influenza verso il picco. Ospedali saturi, Estrosi adotta una serie di misure per combattere il contagio

L'epidemia di influenza si sta diffondendo in tutta la Francia, le feste di fine anno hanno favorito la circolazione del virus e la ripresa della scuola rischia di accentuare la diffusione dei virus.

Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, l'influenza e le sindromi influenzali sono in forte crescita, l'attività nelle emergenze ospedaliere e presso SOS Médecins è in forte aumento.

L'ospedale universitario di Nizza deve anche far fronte a un afflusso importante di pazienti dei quali il 35% risulta positivo all'influenza ed ha rivolto un appello ai malati perché su rivolgano, in via prioritaria, al proprio medico curante.

Il numero dei ricoveri è talmente alto che, attualmente, non sono disponibili letti negli istituti pubblici e privati del territorio.

Il CHU, Centro Ospedaliero Universitario di Nizza, è passato ieri al livello 3 “Ospedale in tensione” ed ha attivato misure idonee a garantire la massima capacità di accoglienza.



Gli ultimi dati rivelano come l'epidemia di influenza stagionale sia in ulteriore e forte aumento in Francia e, in particolare, nel Dipartimento delle Alpi Marittime e che i più fragili e maggiormente colpiti si stiano rivelando i bambini, gli adolescenti con meno di 15 anni e gli anziani.



Questo fatto ha indotto il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, a lanciare un appello: “Invito i nostri concittadini a stare in guardia. Sono le nostre azioni di barriera che contano per prevenire lo sviluppo delle infezioni virali. Gesti semplici da rispettare, come indossare la mascherina, lavarsi regolarmente le mani e utilizzare il gel idroalcolico.



In presenza di sintomi che lasciano supporre l’insorgere di un'infezione occorre contattare il medico curante o chiamare il 15, non sovraccaricare le emergenze ospedaliere.



Il modo migliore per proteggersi dall'influenza e dalle sue forme gravi è farsi vaccinare. Non è troppo tardi.



Invito le persone di Nizza che hanno più di 75 anni a farsi vaccinare nel nostro centro di Hancy e per chi non può spostarsi di contattare il numero +33 04 92 17 44 90”.



Alcune misure sono state adottate in queste ore:

Per proteggere le persone più esposte, l'uso della mascherina è obbligatorio per il personale e i visitatori delle 3 EHPAD e delle 3 residenze autonome del Centro Comunale d'Azione Sociale di Nizza.

In caso di sintomi, l'uso della maschera è obbligatorio anche in tutti i siti amministrativi comunali.

Gel idroalcolico e mascherine sono stati distribuiti negli uffici aperti al pubblico.