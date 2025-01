Fights Aids Monaco festeggia la sua quinta edizione dedicata a Jean Petit

La quinta edizione della FIGHT AIDS CUP è in arrivo. Mercoledì 22 gennaio alle ore 17.30, i BARBAGIUANS e il CIRQUE FC si daranno appuntamento allo Stade Louis II per la tradizionale partita di calcio in beneficenza dell'associazione creata e presieduta da S.A.S la Principessa Stephanie, FIGHT AIDS MONACO.

Un cast a cinque stelle è annunciato intorno alla famiglia principesca per partecipare a questo evento eccezionale organizzato quest'anno in memoria del leggendario Jean Petit.

"I Barbagiuans mi ricordano un tempo di amici, veri amici che amavano ritrovarsi, adoravano il calcio e sapevano creare bei momenti conviviali e familiari", racconta S.A.S il Principe Alberto II, presidente onorario dei Barbagiuans di Monaco nel libro "Un Principe e le Leggende".

"Con l'incontestabile successo delle prime quattro edizioni, le aspettative sono numerose e legittime, dobbiamo quindi cavalcare l'onda per continuare a progredire e offrire agli spettatori una serata che ricorderanno", afferma invece il Presidente dei Barbagiuans di Monaco, Louis Ducruet con orgoglio.

E aggiunge: "Il prossimo 22 gennaio la FIGHT AIDS CUP festeggerà il quinto anniversario con lo sguardo già rivolto verso il futuro.Si tratta di una tappa importante. Cinque anni non sono niente, la serata che si profila deve essere in coerenza con i nostri fondamentali, ma anche un'apertura sul seguito, introducendo il pubblico a certe novità".

Sul campo, anche alcuni giocatori per "pensionati" in entrambi i gruppi. Un modo per rivitalizzare l'interesse degli appassionati e mescolare diversi generazioni di icone del pallone alla FIGHT AIDS CUP.

La FIGHT AIDS CUP è nel 2025 dedicata alla memoria di Jean Petit, in ricordo di un amico, leggenda del calcio monegasco e vera icona dei Barbagiuans scomparso la mattina successiva dell'edizione 2024. Calcio d'inizio effettuato da un membro della sua famiglia, immagine sugli schermi dello stadio Louis II, minuto di applausi.

"Un grande signore, amato da tutti - assicura il nipote del Sovrano - Jeannot era la perfetta incarnazione di ciò che siamo. La generosità che ha dimostrato per tutta la vita sarà ricordata. Il suo sorriso, il suo buon umore comunicativo e soprattutto la sua fedeltà ai Barbagiuans. Era un personaggio carismatico, apprezzato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di stargli vicino".