Cronaca e immagini dei carnevali di Nizza: riviviamo il …2016

Il Carnevale si svolse dal 13 febbraio al 28 febbraio 2016 ed era dedicato al “Roi des Medias”.

Un’edizione con ben sette sfilate carnevalesche, tra quelle diurne e quelle notturne e quattro Battaglie dei Fiori.

Si svolse anche la seconda edizione del Lou Queernaval, prima parata gay di Francia: un grande momento di festa e di libertà all’insegna dei valori condivisi e del vivere insieme, che si rivelò un grande successo.

I biglietti venduti per accedere alle sole tribune furono 143.580, in crescita rispetto agli anni precedenti, per un ricavo di oltre 2 milioni di euro.

Il costo complessivo del Carnevale del 2016 fu di 6 milioni di euro e si stima che la manifestazione abbia generato una ricaduta sul territorio di oltre 30 milioni di euro.

Il tema scelta per l’anno quello dei “media”, un omaggio alle vittime di Charlie Hebdo, attirò l’attenzione della stampa mondiale.

L’Asia scoprì il carnevale di Nizza con reportage anche sui giornali della Malesia, dell’Indonesia e della Corea del Sud.