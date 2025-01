Santa Devota, Comune e Diocesi unite per la tradizionale festa

Diversi servizi del Comune si impegnano ogni anno a fianco della diocesi di Monaco, del governo principesco e del Comitato nazionale delle tradizioni monegasche nell'organizzazione delle due giornate di celebrazione per Santa Devota, il 26 e 27 gennaio.

Garante delle tradizioni, il Comune di Monaco ha a cuore fare tutto il possibile affinché la vita e l'eredità della Santa Patrona di Monaco siano celebrate. I festeggiamenti sono iniziati domenica 26 gennaio al mattino con la Messa delle Tradizioni in Monegasca alla Chiesa di Santa Devota e sono proseguiti a Port Hercule intorno alle 18:30 con la consegna dei Reliquie della Santa ai membri del clero.

Come di consueto, si è poi formata una Processione dal Porto fino alla Chiesa Santa Devota dove si celebrava il Saluto del Santissimo Sacramento.

Intorno alle 19:45, LL.AA.SS. la coppia principesca, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella hanno acceso la barca simbolica sul Quai Albert I, insieme al sindaco Georges Marsan, ai membri del Consiglio comunale e a numerosi rappresentanti delle più alte istituzioni monegasche.

Erano presenti anche delegazioni delle tre città gemellate con Monaco: Lucciana (Corsica), Ostenda (Belgio) e Dolceacqua (Italia), manifestando così uno spirito di comunità e fervore religioso, illustrato da diverse melodie cantate da cantanti corsisti e brani interpretati dalla Musique Municipale.

Inoltre, il pubblico è venuto in gran numero per seguire in diretta la trasmissione di tutti i momenti salienti su schermi giganti.

Le celebrazioni sono proseguite ieri, lunedì 27 gennaio (giorno della Santa Devozione) con la Messa Pontificia nella Cattedrale di Monaco, la processione e il ricevimento presso il Municipio di Monaco.