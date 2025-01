Santa Devota, i festeggiamenti a Monaco-Ville

ieri, lunedì 27 gennaio, i festeggiamenti in occasione di Santa Devota sono proseguiti a Monaco-Ville, iniziati in mattinata con la tradizionale messa pontificia presieduta dal Segretario della Santa Sede per le Relazioni con gli Stati, S.E. Monsignor Paul Gallagher, presso la Cattedrale di Monaco, dove LL.AA.SS. Il principe Alberto II e la principessa Charlène, il sindaco Georges Marsan, diversi membri del Consiglio comunale e autorità locali si sono riuniti per onorare la santa patrona.

A causa di un tempo capriccioso, la tradizionale processione delle Reliquie di Santa Devota si è svolta all'interno della Cattedrale. Al termine, un ricevimento amichevole si è tenuto nella Sala dei Matrimoni del Comune di Monaco.

Nel suo discorso, il sindaco Georges Marsan ha ricordato che «Il Comune è il garante attento di queste belle tradizioni, di cui siamo molto orgogliosi. Tra le feste che si celebrano ogni anno, la festa di Santa Da Vote, nostra patrona, riveste però un'importanza particolare e si perpetua di generazione in generazione. Si tratta veramente di una festa fondamentale del nostro calendario che segna un momento molto importante per la nostra identità collettiva».

Quest'anno, tre delegazioni delle città gemellate con Monaco hanno partecipato alle celebrazioni: José Galetti e Fulvio Gazzola, rispettivamente Sindaco di Lucciana (Corsica) e di Dolceacqua (Italia), due Assessori di Ostenda (Belgio) Maxim Donck e Fabrice Goffin, e diversi membri dei consigli comunali.

Come ogni anno, la festa di Santa Devota è stata celebrata con fervore e rimane una vibrante testimonianza di fede e cultura per i monegaschi e i residenti.