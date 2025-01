Il Casinò di Monte-Carlo e il Casinò Café de Paris premiati a ICE Barcelona 2025

Monte-Carlo Société des Bains de Mer e i suoi casinò sono stati premiati ancora una volta in occasione dell'ICE, il grande appuntamento internazionale dei professionisti del gioco d'azzardo, che si è tenuto a Barcellona dal 20 al 22 gennaio 2025.

Un ottimo modo per iniziare l'anno per il Gruppo, dato che in occasione degli European Casino Awards, il Casinò di Monte-Carlo ha ricevuto il titolo di Best Customer Service, affermando ancora una volta il suo status di riferimento nel settore del Gioco. Per la prima volta, anche il Casino Café de Paris ha ricevuto il premio Best Live Entertainment.

Il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer illustra ancora una volta tutta la portata del suo know-how nel settore della grande arte del gioco, 160 anni dopo la sua creazione.



Lunedì 20 gennaio a Barcellona, i casinò di Monaco sono stati messi in evidenza e con loro il Principato di Monaco nel suo insieme, in occasione degli European Casino Awards, consegnati dall'European Casino Association, durante la fiera ICE Barcelona 2025, l'appuntamento annuale dell'industria del gioco. Il Casino de Monte-Carlo e il Casino Café de Paris sono stati così premiati da una giuria composta da professionisti del settore.



Best Customer Service, per il Casinò di Monte-Carlo



Il Casinò di Monte-Carlo, riferimento mondiale nella Grande Arte del Gioco, ha ricevuto il premio del Best Customer Service, che premia la grande cura accordata ai clienti, siano essi giocatori esperti o principianti. Un premio che conferma la volontà di Monte-Carlo Société des Bains de Mer di offrire un'esperienza unica e indimenticabile nei suoi casinò, ma anche in tutto il Resort monegasco.



Un nuovo premio che arricchisce un palmarès già lungo. Dal 2019, il Casino de Monte-Carlo è infatti regolarmente premiato in occasione della fiera ICE:

Casinò dell'anno (2019, 2020), Miglior operatore di gioco UK & Europe (2020), Migliore operatore di casinò (2022, 2023), Miglior casinò generale (2022), Miglior ristorante di casinò per il treno blu (2023).

Best Live Entertainment, per il Casino Café de Paris



Il locale di gioco con 389 slot, situato in posizione ideale sulla Place du Casino, nel cuore del nuovo complesso del Café de Paris, ha ricevuto il premio Best Live Entertainment, assegnato dalla European Casino Association, nell'ambito degli European Casino Awards. Un primissimo riconoscimento internazionale per il Casino Café de Paris.



La nuova dinamica attuata in questa istituzione e la sua capacità di innovare hanno pagato.

Il premio Best Live Entertainment premia la creatività delle animazioni utilizzate per arricchire l'esperienza del cliente e sviluppare ulteriormente il divertimento dei giochi. Il recente lancio di nuove macchine, in anteprima europea, con un forte sostegno di spettacoli, ha particolarmente colpito gli spiriti.



Per questo premio 2025, è stato scelto il vero show Squid Game, organizzato nel settembre 2024 per il lancio delle slot del produttore Light & Wonder. Le dieci macchine a tema intorno all'universo della famosa serie sono state svelate nell'ambito di una grande serata spettacolo, con scenografie impressionanti e la coreografia inedita delle famose guardie rosa interpretate da 30 ballerini.



«Siamo molto felici di vedere i nostri casinò premiati anche quest'anno», ha dichiarato Stéphane Valeri, Presidente-Delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer. I Giochi rappresentano il nostro mestiere storico e un patrimonio d'eccezione con il Casinò di Monte-Carlo, conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza e l'eccellenza del servizio che vi è offerto. Intrattenimento per i Fun Players e personalizzazione di un servizio su misura di alta gamma per i nostri clienti più importanti, sono i punti di forza dei nostri casinò, riconosciuti come tali dall'industria europea del gioco. Questi premi sono un incoraggiamento a continuare su questa strada, per garantire la sostenibilità del successo dei nostri casinò.»

"Questi riconoscimenti premiano il lavoro dei team dei nostri casinò che, nonostante i vincoli legali e una concorrenza sempre più forte, affrontano coraggiosamente la sfida, con il miglior parco di slot in Europa, delle attività di marketing senza pari sulla regione, e un servizio cucito a mano per i nostri clienti. Voglio anche salutare i nostri team Marketing Giochi, che hanno saputo dare un nuovo respiro al Casino Café de Paris, creando eventi inediti, che mostrano tutta la portata del know-how e della creatività di Monte-Carlo Société des Bains de Mer in materia di intrattenimento», ha dichiarato Albert Manzone, Direttore generale di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.