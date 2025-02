Mentone, posata la prima pietra della nuova residenza popolare Les Hauts de Réquier

Ieri, venerdì31 gennaio, il Comune, la comunità della Costa Azzurra (Carf), il locatore sociale CDC Habitat, lo sviluppatore Quartus e lo studio Babel architecture & urbanisme* hanno posato la prima pietra della residenza Les Hauts de Réquier, situata in avenue de Require a il settore dell'Haut-Careï.

Un ambiente di vita piacevole “Questo momento simbolico segna l’inizio di un progetto che risponde a una sfida fondamentale: offrire alloggi accessibili e di qualità a chi ne ha bisogno”, ha dichiarato il sindaco, Yves Juhel, presidente della Carf. A Mentone, ci impegniamo a fondo per garantire a tutti un ambiente di vita piacevole, che coniughi diversità sociale, rispetto dell'ambiente e integrazione armoniosa nel nostro territorio. »

60 unità in affitto Questo programma misto è composto da 60 unità (36 unità in affitto intermedie e 24 unità in affitto sociali) e 76 posti auto. Risponde ai requisiti delle etichette e certificazioni NF Habitat HQE e RE 2020, garantendo un elevato comfort termico, una gestione ottimizzata dei consumi energetici e una riduzione dell'impronta di carbonio. La consegna è prevista per il secondo trimestre del 2026.

Un quartiere dinamico “Questo programma è esattamente ciò che desidero per Mentone: un quartiere composto da 50 a 70 alloggi che rispetti l’identità di Mentone e si inserisca perfettamente nel nostro ambiente”, ha proseguito Yves Juhel. Ponendo insieme questa prima pietra, stiamo anche gettando le basi per un futuro quartiere dinamico e amichevole, dove tutti potranno trovare il proprio posto e prosperare. »