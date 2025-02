Monaco Economic Board, conferenza Business Destination: rotta per il Giappone

Lunedì 20 gennaio a MonacoTech, in occasione di una conferenza Business Destination, il Monaco Economic Board ha riunito le varie entità sulle quali si baserà durante la sua missione economica prevista dal 26 giugno al 3 luglio prossimo in Giappone. Un viaggio che promette di essere eccezionalmente ricco.

70 dirigenti di imprese membri del MEB erano presenti per scoprire le attrattive del Giappone e i diversi aspetti di questa missione economica in un paese non sempre facile da comprendere commercialmente senza essere un po' guidati.

Dopo una parola di introduzione di Pierre-André Chiappori, Consigliere di Governo - Ministro delle Finanze e dell'Economia, molto favorevole allo sviluppo degli scambi economici tra Monaco e il Paese del Sole Levante, è S.E. Didier Gamerdinger, Ambasciatore di Monaco in Giappone e in India, molto coinvolto nella preparazione di questo viaggio che ha preso la parola: "Incontro spesso persone che mi dicono di desiderare di andare un giorno in Giappone. Rispondo loro, questo giorno è ora, è quest'anno!"

La missione del MEB coinciderà con la presenza di un padiglione di Monaco all'Esposizione Universale di Osaka e approfitterà della Giornata Nazionale dedicata al Principato il 28 giugno per beneficiare pienamente del soft power monegasco.

S.E. Mireille Martini, Presidente Delegata di Pavillon Monaco ha descritto i diversi aspetti dell'edificio e del suo ambiente che si aspetta di accogliere almeno 1,5 milioni di visitatori e costituirà un formidabile strumento di promozione ai servizi delle entità monegasche, soprattutto le imprese.

Una descrizione completata da Akiyoshi Kawabata, Consigliere per gli Affari Commerciali dell'Ambasciata del Giappone in Francia e a Monaco, che ha fornito una panoramica più ampia della promettente esposizione internazionale, che permetterà di incontrare interlocutori di molti altri paesi.

Tuttavia, è innanzitutto per la potenza economica giapponese che i membri del MEB dovrebbero essere in viaggio. Quarta economia mondiale, stabile, che unisce con successo tradizione e innovazione, il Giappone è il luogo ideale per investire in Asia, a condizione di essere nel lungo termine.

"Per fare affari in Giappone, bisogna iniziare a costruire relazioni personali. Una volta che la fiducia è stata stabilita, gli affari vengono naturalmente" precisa Nicolas Bonnardel, Direttore generale della Camera di Commercio e dell'Industria Francese del Giappone, la più importante camera di commercio straniero del paese.

Altro aspetto evidenziato che fa eco a Monaco, l'importanza della qualità: "Il prezzo è spesso secondario quando si parla con un interlocutore giapponese, l'importante sarà innanzitutto la qualità della vostra proposta, del vostro prodotto, dei vostri servizi".

Infine, per quanto riguarda il contesto macroeconomico, anche qui i pianeti sembrano allineati: dopo decenni di stagflazione, la crescita del Giappone è ripresa da due anni e lo yen è al minimo: elementi favorevoli agli investimenti.

In conclusione, Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB, ha esposto il programma previsionale della missione economica che condurrà la delegazione non solo a Osaka ma anche a Kyoto e Tokyo.

Justin Highman, il suo vice direttore, è appena tornato da una missione di ricognizione che ha rivelato molte promesse e ha permesso di sviluppare questo programma in grado di trasformare le potenzialità in eventi. Un viaggio che promette di essere ricco di scoperte, emozioni e naturalmente fruttuosi scambi economici.