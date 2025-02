Francia, cosa è cambiato dal 1° febbraio 2025

Ogni mese serba le sue novità, in Francia come altrove.

Ecco cosa è cambiato (in meglio e in peggio) in Francia a partire dal 1° febbraio 2025



Risparmio

Il tasso di interesse annuo del Livret A è stato fissato al 3% dal 1° febbraio 2023 e quello del conto di risparmio popolare (LEP) al 4% dal 1° agosto 2024.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato il 15 gennaio, 2025 una riduzione di queste 2 aliquote a partire dal 1° febbraio 2025, in seguito alle raccomandazioni del Governatore della Banca di Francia.



Elettricità

I prezzi dell'elettricità scenderanno del 15%.



Tabacco e sigarette

Aumentano ulteriormente i prezzi di vendita del tabacco, dei sigari e delle sigarette.

Al fondo dell’articolo è inserita una tabella col costo di tutti i tipi di tabacco e sigarette in vendita in Francia aggiornato al 1° febbraio 2025.



Salute

Per una migliore protezione, la campagna di vaccinazione antinfluenzale stagionale è stata prorogata fino al 28 febbraio.



Studenti

La piattaforma unica di iscrizione per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale aprirà il 3 febbraio 2025, con l'offerta di corsi disponibili per l'anno accademico 2025.

Dal 1° febbraio, agli studenti che si trovano nelle aree bianche verrà assegnata una carta prepagata per andare nei negozi di alimentari.

La zona bianca si concretizza quando il luogo di insegnamento si trova a più di 20 minuti a piedi o con i mezzi pubblici da una soluzione di ristorazione a prezzi moderati.

In questo caso viene riconosciuta allo studente una carta prepagata dematerializzata sulla quale verranno accreditati:

40 euro al mese, se titolare di borsa di studio;

20 euro al mese, se non titolare di borsa di studio.

Vacanze invernali 2025: date zona per zona

Le vacanze scolastiche invernali del 2025 si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Da sabato 22 febbraio a domenica 9 marzo compresi per la zona A: Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Digione, Grenoble, Limoges, Lione e Poitiers;

Da sabato 8 febbraio a domenica 23 febbraio compresi per la zona B: Aix-Marsiglia, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nizza , Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen e Strasburgo;

, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen e Strasburgo; Da sabato 15 febbraio a domenica 2 marzo compresi per la zona C: Créteil, Montpellier, Parigi, Tolosa e Versailles;

Da sabato 15 febbraio a domenica 2 marzo compresi per la Corsica.