Cannes, da domani al via il Salone dell’Intelligenza Artificiale

Dal 13 al 15 febbraio 2025, Cannes ospita la 4ª edizione del "World Artificial Intelligence Cannes Festival" (WAICF), la più grande fiera mondiale dedicata all'Intelligenza Artificiale. L'evento, organizzato da RX France e supportato da diverse istituzioni locali, si terrà al Palais des Festivals et des Congrès e si articolerà in due giorni per professionisti e uno aperto al pubblico.

Giovedì 13 e venerdì 14 febbraio sono dedicati ai professionisti, con conferenze strategiche, workshop di riflessione, stand espositivi, sessioni di networking e spazi di dimostrazione. Questi giorni offrono un'opportunità unica per scoprire le ultime tendenze, interagire con esperti di fama internazionale e incontrare leader influenti del settore.

Le più grandi aziende di tutti i settori sono presenti per condividere la loro esperienza e ambizione per il futuro dell'IA.

Sabato 15 febbraio, il festival apre le porte al grande pubblico per una giornata interamente dedicata alla scoperta dell'IA attraverso animazioni interattive e esperienze ludiche, permettendo a tutti di esplorare il potenziale e comprendere meglio questa tecnologia.

Così, il Palais des Festivals et des Congrès di Cannes diventa un luogo di apprendimento, incontri e riflessioni attorno all'IA nelle sue molteplici applicazioni.



Sono attesi 320 relatori e 220 aziende espositrici, con un programma ricco di conferenze e workshop che affronteranno temi cruciali legati all'IA, come la sicurezza dei dati e l'etica.

Il sindaco di Cannes, David Lisnard, ha sottolineato l'importanza di posizionare la Francia come leader nell'IA, mentre il presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime, Charles Ange Ginésy, ha evidenziato l'impegno locale nel promuovere l'IA in vari settori.

Il festival mira a educare e coinvolgere il pubblico, rendendo l'IA accessibile a tutti attraverso esperienze interattive.