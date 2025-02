Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato ad Elon Musk, che vuole dettare la linea dei governi anche di quelli europei, con grande imbarazzo delle nazioni non sovraniste, quali la Francia, che non sopportano le interferenze esterne e tutto quello di collaterale che mettono in moto, questa simpatica vignetta.