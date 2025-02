CHIOSCO MOBILE presenta il chiosco Dynamic al Tirreno CT di Massa Carrara

Ormai da anni la missione della Tirreno Trade consiste nel promuovere l'ospitalità, la ristorazione e il turismo, attraverso iniziative professionali di grande rilevanza, in grado di coinvolgere tutti gli attori dei rispettivi settori.

CHIOSCO MOBILE è lieta di partecipare alla fiera Tirreno CT di Massa Carrara, un evento imperdibile per i professionisti del settore della ristorazione e dell'ospitalità, in collaborazione con FINE FOOD GROUP Spa, azienda leader nella distribuzione di prodotti esclusivi messicani, americani e Tex-Mex, AL Tirreno CT di Massa Carrara. Questa collaborazione strategica è emersa dalla visione condivisa di fornire un'esperienza gastronomica unica e variegata nel campo dell'ospitalità e del foodservice.

Il chiosco Dynamic sarà allestito per offrire una selezione esclusiva di prodotti messicani, americani e Tex-Mex. Questa varietà consente di soddisfare i palati di una clientela ampia e appassionata di novità culinarie.

Grazie a questa collaborazione, i visitatori della fiera potranno scoprire sapori autentici e unici, dai tacos e burritos messicani ai classici hamburger americani, senza dimenticare le specialità Tex-Mex come nachos e quesadillas.

Non perdete l'occasione di visitare CHIOSCO MOBILE al padiglione B, stand 510-511, e scoprire questa straordinaria collaborazione che promette di rivoluzionare il mondo dei chioschi mobili con sapori internazionali e innovativi.

CHIOSCO MOBILE propone una vasta selezione di chioschi bar , sia fissi che su carrello omologato per uso stradale, la maggior parte dei quali è facilmente trainabile con una patente di guida di tipo B. Inoltre, offre la possibilità di ritirare un chiosco già allestito e pronto all'uso per qualsiasi tipo di attività.

Che si tratti di una gelateria, una paninoteca, una pizzeria, una birreria, una pasticceria, una creperia, una yogurteria, un cocktail bar, un info point o molte altre opzioni, potrai avviare la tua nuova attività o ampliarla partecipando a eventi di street food, fiere esclusive, oppure offrendo servizi di catering per feste private, compleanni e cerimonie.

Personalizza il tuo chiosco in vari modi, valorizza la tua immagine, dai visibilità al tuo marchio e rendi il tuo chiosco bar unico per catturare l'attenzione dei clienti e mettere in risalto ulteriormente il tuo prodotto.

CHIOSCO MOBILE ti aspetta alla fiera Tirreno CT di Massa Carrara allo stand 510-511 nel padiglione B dal 23 al 26 Febbraio 2025; intanto non esitare e contattaci per ricevere maggiori informazioni e un’offerta di un chiosco personalizzato e allestito in base alle tue necessità lavorative.

Per informazioni e contatti

MVS SRL

Via Nobile, 5 - 10040 Volvera (TO) - Italy

Sito web: www.chioscomobile.eu

Telefono (+39) 011 9906831

Cellulare (+39) 328 8864897

Email antonella.chioscomobile@gmail.com