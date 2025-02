Monaco è ufficialmente Capitale Mondiale dello Sport 2025

Martedì 18 febbraio, nella Sala dei Vetri del Palazzo Principesco, S.A.S. il Principe Alberto II ha presieduto la cerimonia ufficiale di firma della targa commemorativa delle Capitali Mondiali dello Sport, alla presenza delle più alte autorità monegasche e dei rappresentanti dell'Associazione delle Capitali Europee dello Sport (ACES), segnando la designazione del Principato come Capitale Mondiale del Sport 2025.

In presenza di Isabelle Berro-Amadeï, Ministro di Stato ad interim, di M. Lionel Beffre, Consigliere del Governo - Ministro dell'Interno, questa firma ufficiale della targa commemorativa simboleggia l'impegno di Monaco per lo sviluppo dello sport.

"Lo sport nel Principato sa affermare con talento la sua influenza internazionale, perché una Città-Stato può essere un riferimento mondiale per uno sport etico, sostenibile, aperto e impegnato", ha sottolineato S.A.S. il Principe Sovrano in questa occasione. "Credo profondamente nell'impatto positivo e duraturo dei valori sportivi che mi impegno a trasmettere attraverso le varie funzioni che ricopro nel Movimento Sportivo e nel Comitato Olimpico Internazionale".

In qualità di Consigliere - Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, Berro-Amadeï ha consegnato la bandiera simbolica dell'ACES al Principe Sovrano, che l'ha immediatamente affidata a Lionel Beffre, segnando la trasmissione ufficiale del titolo. La targa è stata consegnata a Gianfranco Lupattelli, Presidente dell'ACES.

Designata Capitale mondiale dello sport dopo Sofia (Bulgaria) nel 2024, Monaco vede premiati il suo impegno a favore dello sport per tutti, le sue infrastrutture moderne e il sostegno alle competizioni internazionali. Il marchio sarà visibile durante tutto l'anno nel Principato, in occasione di appuntamenti o celebrazioni sportive come i 40 anni dello Stade Louis II.