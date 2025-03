A Scagnello torna l'appuntamento con la Fiera del Tartufo Nero (Video)

L'oro nero della Langa Cebana e del Monregalese torna protagonista a Scagnello per la la 22^ edizione della Fiera e Mostra mercato dedicata al tartufo nero, che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 marzo.

La presentazione dell'evento si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 25 febbraio febbraio, in un momento organizzato dall’ATL del Cuneese in collaborazione con il Comune di Scagnello nell’ambito del progetto “Un viaggio sensoriale nel Monregalese, Langa Cebana e Val Tanaro” alla ricerca e scoperta del Tartufo Nero” co-finanziato dalla Regione Piemonte.

"Il tartufo nero - ha spiegato il sindaco, Daniele Garelli - è un'eccellenza del nostro territorio che merita la sua valorizzazione e promozione. Per questo motivo è stato iniziato un percorso, 22 anni fa, con il quale si è sempre cercato di divulgare l'utilizzo di questo prodotto nelle tradizioni gastronomi che accompagnandolo con prodotti tipici locali.

Grazie all'impegno dei volontari della pro loco nel corso della manifestazione che si svolgerà in paese, i visitatori avranno modo di assaggiare piatti che saranno valorizzarti dall'utilizzo del tartufo nero. i piatti che saranno preparati verrà utilizzato in ogni portata il tartufo nero di Scagnello.

Un ringraziamento particolare va all'Atl Cuneese per la sua collaborazione e il sostegno nella realizzazione della nostra 22^esima Festa del Tartufo Nero, ringrazio altresì l'associazione Trifulao del Monregalese e del Cebano, i produttori, gli sponsor e tutti coloro che oggi hanno partecipato".

Una fiera unica nel suo genere, dedicata a un prodotto dalle grandi potenzialità.

“Si tratta dell'unica manifestazione in Piemonte interamente dedicata al tartufo nero- spiega Giancarlo Bressano, presidente dell'associazione Trifolao Monregalese e Cebano -, un prodotto di eccellenza che può avere importanti ricadute economiche sul territorio. Il bianco è molto più vendibile, in cucina il nero richiede una lavorazione da parte degli chef per essere pienamente apprezzato”.

Un'occasione per fare cultura e promozione del territorio, come ha evidenziato il sindaco di Ceva e presidente dell'Unione Montana Cebana, Fabio Mottinelli, ma anche un'opportunità per fare rete con l'intero territorio, a partire dalle scuole.

“Siamo molto contenti di poter fare rete con l’ATL del Cuneese e con il Comune - ha aggiunto Marco Lombardi, direttore generale del CFP CeMon -. La Valle Mongia con la De.co di Scagnello sarà al centro di un percorso virtuoso con i nostri studenti per conoscere questo prodotto. Proveremo a coltivarlo nella serra didattica di recente installazione e per scoprire nuove ricette e storie da raccontare".

IL PROGRAMMA

La fiera si aprirà sabato 8 marzo alle 18 con il convegno alle "Due chiacchiere su... donne e tartufo" al quale seguirà la cena di gala con menu a base di ricette con l'utilizzo di tartufo nero di Scagnello. Prenotazioni entro il 3 marzo ai numeri: 3294291228 (Luciano) o 3339260039 (Daniele).

Domenica 9 marzo dalle 10 l'apertura degli stand, con oltre 25 produttori presenti e la partenza per della camminata non competitiva presso le tartufaie di Scagnello e l'inaugurazione del "muro dei trifulao".

Alle ore 10 l'inizio dell'attesissima ricerca simulata al tartufo nero, gratuita, con omaggio a tutti i partecipanti e gran premio speciale primi classificati categorie donna e junior.

dalle 12.30

"Pranzo del trifulao" a cura della proloco con piatti con tartufo nero de.co . di Scagnello.

Alle 14 avrà inizio l'escursione in tartufaia con guida naturalistica e trifulao in collaborazione con l'Atl del Cuneese nel progetto "Un viaggio sensoriale nel Monregalese, Langa Cebana e Val Tanaro alla ricerca e scoperta del Tartufo Nero";

dalle 14.30

Semi finali e finali gara di ricerca simulata al tartufo con memorial famiglia Lerda

Esibizione scuola di danza "Doppie punte" e istituto musicale di Ceva

Dimostrazione di volo con "Il mondo nelle ali"

Giochiamo a scacchi

Anteprima del museo musicale Maestro Laurentis

"Un tartufo per amico": per tutta la giornata si potrà gustare l'uovo al pailin con tartufo nero de.co . di Scagnello, il cui ricavato verrà interamente donato all'associazione Centro gli Aquiloni

Nel pomeriggio degustazioni gratuite.