Enrico Derflingher e Massimo Pasquarelli chef Euro Toques hanno celebrato i sapori del Made in Italy e l’esclusività della cucina italiana

Il 20 febbraio, Dubai è diventata il palcoscenico di un evento gastronomico straordinario, dove la cucina italiana è stata omaggiata nella sua forma più pura e autentica: qualità, condivisione ed esclusività. Sotto i riflettori, gli chef Enrico Derflingher, Ambasciatore della cucina italiana nel mondo, e Massimo Pasquarelli, Executive Chef del celebre ristorante Gattopardo, hanno dato vita a una cena indimenticabile, che ha saputo mettere in risalto l'eccellenza del Made in Italy.

L'evento ha radunato un selezionato gruppo di intenditori e appassionati di alta gastronomia, portando in tavola il meglio della tradizione culinaria italiana, reinterpretata con una grinta creativa e un profondo rispetto per gli ingredienti. I piatti serviti, frutto di una sinergia tra tradizione e innovazione, hanno celebrato l’unicità del patrimonio culinario italiano, rendendo omaggio alla proposta di inclusione tra i patrimoni dell'UNESCO.

La realizzazione di questa esperienza gastronomica d’eccezione è stata resa possibile grazie alla partnership con fornitori di prestigio come Bassi Gorgonzola, Riso Riserva San Massimo, Tartufo Urbani Tartufi, Azienda Agricola Arkania, Consorzio Parmigiano Reggiano e Special Coffee, tutti rappresentanti di un sistema produttivo che valorizza la qualità e la produzione artigianale. Questi partner, attivi nel network di Euro Toques, hanno contribuito a costruire un menu che riflette il vero spirito del "Made in Italy".

Il ristorante Gattopardo non è semplicemente un luogo dove mangiare, ma rappresenta una vera e propria ode all'epoca d'oro dell'Italia. Questo raffinato ristorante riesce a fondere la ricca tradizione culinaria italiana con il dinamico stile di vita di Dubai, offrendo ai suoi visitatori un’atmosfera elegante e suggestiva.

La cena ha proposto un viaggio sensoriale attraverso i sapori italiani, spaziando dai classici intramontabili a creativi azzardi gastronomici, incarnando la filosofia del mangiar bene come stile di vita. Ogni piatto servito ha raccontato una storia, mentre ogni ingrediente ha rappresentato un prezioso tassello all'interno di un mosaico di eccellenza.

Grande successo anche per tutti i vini: in particolare per la Cantina Cocchi, che ha proposto le migliori produzioni dall’antipasto al dessert e il Montepulciano d’ Abruzzo Riserva Marina Cvetic Masciarelli

Durante l’evento, l'Atelier Moda CN7 ha presentato una selezione esclusiva di creazioni che incarnano l’equilibrio perfetto tra tradizione sartoriale e innovazione stilistica. I capi su misura, espressione di un’eleganza senza tempo e di un design contemporaneo, sono stati concepiti per soddisfare anche i gusti più raffinati. Fondata dalla talentuosa stilista Nopîrcã Georgiana-Cristina, originaria di Costanta (Romania), la maison è il risultato di una passione innata che affonda le proprie radici nell’infanzia e che si traduce in creazioni uniche, simbolo di eccellenza e artigianalità. Perché la vita è fatta per essere assaggiata. Rendila La Dolce Vita.

In sintesi, questo evento con la presenza del Direttore dell'Ice, Valerio Soldani, ha offerto un'opportunità irripetibile per celebrare non solo l'arte culinaria, ma anche la passione, la dedizione e l'impegno di chef e produttori nel mantenere viva la tradizione gastronomica italiana, rendendola un simbolo di orgoglio e raffinatezza nel panorama mondiale.

Una serata che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei partecipanti, un vero tributo all'ineguagliabile ricchezza gastronomica dell'Italia. Della delegazione Eurotoques hanno fatto parte anche gli chef stellati Marco Bottega delegato Lazio, Giorgio Servetto delegato Liguria e Marco Marras delegato veneto, che hanno animato con successo numerosi eventi gastronomici.

Questo il menù della serata:

ANTIPASTI

CARPACCIO MANZO Black angus carpaccio, parmesan, mustard & pink peppercorns, truffle shavings

GAMBERI Sicilian Mazara prawns, citrus zest, Oscietra caviar

GORGONZOLA Gran Vittoria Bassi Gorgonzola DOP al cucchiaio, selection Enrico Derflingher

PIZZETTA MARINARA Datterino tomato sauce, anchovies, fresh oregano

CAPPUCCINO DI ENRICO Pachino cherry tomatoes

Cocchi Alta Langa DOGC Blanc d’ Blanc 2018

PRIMO

RISOTTO PRINCIPE CARLO

Riso riserva San Massimo, Grand Vittoria Bassi Gorgonzola, Urbani black truffle, Sicilian saffron arkania

Cocchi Alta Langa DOCG Rose Brut 2019

SECONDI

ROMBO Seared wild Atlantic Turbot, Taggia olives, Pachino tomato, lemon caper sauce

SPINACI Sautéed baby spinach, preserved lemon zest

BISTECCA 40-day dry aged, Black Angus beef T-bone

FRITTE Truffle fries, chives, paprika, truffle mayonnaise

Montepulciano d’ Abruzzo Riserva Marina Cvetic Masciarelli 2019

PASTICCERIA

TIRAMISU Ladyfingers, mascarpone cream, espresso

PASTICCINI Miniatures Italian pastries

Cocchi storico Vermouth di Torino