150° Anniversario della Missione Diplomatica di Monaco in Spagna

Il 2026 segna il 150° anniversario della missione diplomatica del Principato di Monaco in Spagna, istituita il 14 luglio 1876. Per celebrare questa ricorrenza straordinaria, l’Ambasciata di Monaco, in stretta collaborazione con la Direzione degli Affari Culturali del Governo Principesco, ha organizzato un programma culturale eccezionale, articolato nell’arco dell’anno, sia in Spagna che nello stesso Principato.

Questa celebrazione testimonia la continuità di relazioni diplomatiche durature tra Monaco e Spagna, fondate sul dialogo, la cooperazione e valori condivisi. Nel corso dei secoli, il legame tra i due Paesi si è evoluto, consolidandosi senza mai perdere la sua solidità.

Attraverso questa iniziativa, il Principato di Monaco ribadisce il suo impegno per la diplomazia culturale e desidera valorizzare la ricchezza degli scambi culturali, mettendo in luce un patrimonio diplomatico comune spesso poco conosciuto.

Per l’occasione, è stato creato un logo commemorativo che evidenzia l’importanza delle relazioni tra Monaco e Spagna e l’impegno del Principato a garantirne la continuità.

Il programma completo delle celebrazioni è disponibile sul sito dell’Ambasciata di Monaco in Spagna.

https://ambassade-en-espagne.gouv.mc/