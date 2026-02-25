Diritti umani, Monaco rilancia all’ONU

Il Principato di Monaco riafferma con forza il proprio impegno a favore del multilateralismo e della tutela dei diritti umani. In occasione del Segmento di alto livello della 61ª sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, la Consigliera di Governo–Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, Isabelle Berro-Amadeï, è intervenuta con un messaggio video diffuso il 23 febbraio 2026 da Ginevra.

Nel suo discorso, la responsabile monegasca ha lanciato un monito chiaro contro l’erosione del diritto internazionale, l’indebolimento del sistema multilaterale e la crescente banalizzazione del ricorso alla forza nei rapporti tra Stati. Derive che, ha sottolineato, minacciano direttamente l’ordine internazionale e la stabilità globale.

Richiamando alcune delle principali crisi in corso – da Gaza all’Ucraina, dalla Siria all’Iran fino al Sudan – Berro-Amadeï ha evidenziato come siano sempre i civili a pagare il prezzo più alto quando la forza prende il posto del diritto. Un richiamo che si inserisce in un contesto internazionale segnato da tensioni persistenti e conflitti che continuano a produrre gravi conseguenze umanitarie.

Nel suo intervento, la Consigliera-Ministro ha inoltre ribadito il ruolo centrale del Consiglio dei Diritti Umani quale principale sede delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali. Ha quindi sottolineato l’importanza di rafforzare le capacità operative dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, annunciando l’aumento del contributo volontario della Principauté de Monaco a favore dell’Ufficio.

«La forza può conquistare, ma solo il diritto può costruire», ha affermato in conclusione Berro-Amadeï, ribadendo la determinazione del Principato a restare fermamente impegnato nella difesa del multilateralismo e dei diritti umani.

Il Consiglio dei Diritti Umani, organo sussidiario dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rappresenta la principale piattaforma internazionale dedicata alla promozione e alla protezione dei diritti fondamentali. La 61ª sessione si svolge a Ginevra dal 23 febbraio al 31 marzo 2026.