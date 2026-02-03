Monaco rafforza la strategia nazionale contro il riciclaggio di capitali e la corruzione

Il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio della Strategia Nazionale di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo, alla proliferazione di armi di distruzione di massa e alla corruzione, ha tenuto il Primo Collegio venerdì 30 gennaio, sotto la presidenza del Ministro di Stato.

Nel corso della riunione, Christophe Mirmand ha ricordato le evoluzioni significative realizzate fino ad oggi nell’ambito del piano d’azione definito dal GAFI a giugno 2024, riconosciute dalla comunità internazionale, con l’adozione dei primi due rapporti di progresso di Monaco. Le autorità e i servizi coinvolti sono stati lodati per la qualità e l’importanza del lavoro svolto, così come per le riforme avviate, mirate a garantire la piena conformità del sistema nazionale ai più alti standard internazionali.

Oltre all’obiettivo di uscire dalla lista grigia del GAFI e, successivamente, da quella dell’Unione Europea, il Ministro di Stato ha sottolineato che le riforme strutturali intraprese contribuiranno anche alla preparazione della futura valutazione del Principato da parte del Comitato MONEYVAL.

I membri del Primo Collegio hanno analizzato gli scambi avvenuti nell’ambito del processo di monitoraggio dalla Plenaria di ottobre 2025, e hanno fornito un resoconto della partecipazione della delegazione monegasca alla 70ª Assemblea Plenaria del Comitato MONEYVAL tenutasi a dicembre 2025.

Infine, la riunione ha permesso di discutere i lavori che proseguiranno o saranno avviati nel 2026, in conformità alla Strategia Nazionale 2025-2027 e al relativo Piano d’Azione Nazionale. Alla luce dei risultati ottenuti e delle tappe previste a breve, medio e lungo termine, tutti gli attori coinvolti sono stati invitati a rimanere mobilitati e a mantenere gli sforzi finora dispiegati.