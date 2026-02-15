Bufera su salute e politica: Estrosi smentisce le voci sul Parkinson in piena corsa elettorale

A poco più di un mese dalle elezioni comunali, la campagna elettorale a Nizza si accende anche sul terreno personale.

Il sindaco uscente e candidato di Horizons, Christian Estrosi, ha smentito pubblicamente le voci su una presunta malattia di Parkinson, leggendo davanti ai giornalisti il proprio certificato medico.



L’episodio arriva nel pieno di una campagna elettorale particolarmente tesa, segnata dal confronto diretto con il candidato dell’estrema destra Eric Ciotti.





La smentita pubblica e il certificato medico

Sabato mattina, in conferenza stampa, il primo cittadino ha deciso di rompere il silenzio che manteneva da tempo sulle indiscrezioni circolate negli ambienti politici e cittadini.

Il documento medico, firmato dal neurologo della Clinique Saint-Georges, attesta «l’assenza di segni precursori della malattia di Parkinson».



«Si può attaccarmi su tutto, ma non sulla malattia, per rispetto di chi ne soffre davvero», ha dichiarato Estrosi.



Il sostegno della famiglia e l’impatto personale

Al suo fianco la moglie, la giornalista Laura Tenoudji-Estrosi, che ha denunciato attacchi ormai estesi alla sfera privata.

Secondo quanto riferito, anche la figlia della coppia sarebbe rimasta turbata dalle voci, spingendo la famiglia a intervenire pubblicamente.



La giornalista ha raccontato di essere stata fermata persino al ristorante da sconosciuti che chiedevano informazioni sulla salute del marito.



Voci e tensioni nella corsa alle comunali

Il sindaco sostiene che le indiscrezioni circolino da almeno due anni, ma che la campagna elettorale ne abbia amplificato la portata. «La folle voce è cresciuta fino a diventare quasi credibile», ha affermato, spiegando di aver deciso di rendere pubblico il proprio stato di salute per proteggere famiglia e collaboratori.



Senza citare direttamente nomi, il primo cittadino ha parlato di «metodi da barbouzes», accusando alcuni avversari di utilizzare attacchi personali e insinuazioni.



Frecciate politiche e scontro sull’età

Nel mirino del sindaco anche le allusioni sull’età e sulla memoria, circolate negli ultimi mesi nel dibattito politico locale. Un riferimento indiretto allo scontro con Ciotti, con cui Estrosi condivide l’inizio della carriera politica negli anni Ottanta.



Non solo salute: smentite anche altre “fake news”

Nel corso dell’incontro con la stampa, il sindaco ha respinto anche altre voci circolate negli ultimi mesi, dalla presunta proprietà di una villa di lusso fino a indiscrezioni sulla vita privata.



Secondo Estrosi, si tratta di attacchi che «colpiscono non solo me, ma anche chi combatte davvero contro la malattia».





