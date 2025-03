Per iniziare bene il mese di marzo, recatevi all'Auditorium Rainier III per un Happy Hour musicale e un Ciné-concert Famille.

Martedì 4 marzo alle 18.30, andate alla scoperta del compositore Michael Haydn, cadetto del suo illustre fratello Joseph, con il suo Quintetto d'archi in sol maggiore, che sarà dato in eco al Quintetto d'archi in fa maggiore di Anton Bruckner.