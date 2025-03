Inizio della stagione gastronomica a Monte-Carlo con tre cene d'eccezione

Monte-Carlo Société des Bains de Mer annuncia la programmazione di tre cene eccezionali nei suoi ristoranti stellati, per le quali sono aperte le prenotazioni.

Il Castello di Beaucastel al Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alleno

L'elegante Hotel Hermitage Monte-Carlo ospiterà, il 21 marzo, una favolosa cena gastronomica nel cuore del suo ristorante Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alleno*, in collaborazione con il prestigioso Castello di Beaucastel.

Questo luogo magico circondato da colline punteggiate di vigneti, uliveti secolari e querce tartufi incontra il sole e il mare monegasco per una serata eccezionale alla presenza di François Perrin, ex Chef de Cave de Beaucastel, e della moglie. Monsieur Perrin arricchirà inoltre questo momento gastronomico con bellissimi aneddoti sulla tenuta storica e familiare, le cui prime tracce risalgono al XVI secolo.

I vini serviti in questa serata di alto livello, tra cui un Château de Beaucastel, Hommage à Jacques Perrin 2000, una cuvée del tutto eccezionale, saranno accuratamente selezionati per accompagnare le prelibatezze sapientemente preparate dai team di Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alleno.

Menu in cinque tempi con aperitivo, due antipasti, pesce e carne, dessert - 290 euro con abbinamento piatti & vini. Prenotazioni: +377 98 06 98 98 - restaurantalleno@sbm.mc

Accordo mets & rhums inedito al Blue Bay di Marcel Ravin

Dopo una prima cena «Tradition moderne créole» a gennaio e una speciale cena di San Valentino a febbraio, entrambe coronate da successo, il Blue Bay Marcel Ravin** aggiunge un nuovo appuntamento gastronomico al suo calendario 2025.

Il prossimo 28 marzo, la sublime cornice dello Chef doppiamente stellato proporrà una cena eccezionale, battezzata «Terra di nascita». Un menu in sei tempi, per il quale lo Chef Ravin ha preparato un accordo mets & rhums, una prima nel Principato di Monaco! Ogni piatto sarà così accuratamente abbinato a un rum della Martinica, riconosciuto come l'unico rhum AOC al mondo, terra natale di Marcel Ravin, creando una vera armonia di sapori e celebrando tutta la ricchezza della cucina creola.

Questa cena gastronomica sarà organizzata in collaborazione con CODERUM Martinique, un comitato che riunisce tutti i distillatori di rum agricolo e zuccherifici presenti sull'isola dei fiori.

Menu a sei portate con aperitivo, due antipasti, pesce e carne, dessert, degustazione di rum a fine pasto - 295 euro. Prenotazioni +377 98 06 03 60 - Reservation-McBay@sbm.mc

Quattro mani firmate Dominique Lory & Alessandro Borghese al Grill

Sabato 26 aprile, il Grill vi invita ad attraversare il confine italiano con una cena a quattro davanti a una vista mozzafiato sul Mediterraneo dall'ultimo piano dell'Hotel de Paris Monte-Carlo. Lo chef stellato Dominique Lory ospiterà Alessandro Borghese, famoso chef italiano a Milano, reso popolare grazie alle sue apparizioni in numerosi programmi culinari italiani.

Gamberoni di San Remo, Merluzzo alla veneziana, Spaghettone cacio e pepe, o ancora Cassata siciliana: questa sfarzosa cena sarà l'occasione per entrambi gli chef di competere in creatività e golosità, grazie ad una bella selezione di prodotti mediterranei, accompagnati da vini regionali italiani.

Menu in otto tempi con aperitivo, stuzzichino, antipasto freddo, pasta, pesce, carne, pre-dessert e dessert - 300 euro (135 euro a persona per l'accordo piatti & vini). Prenotazioni: +377 98 06 88 88 - restaurantshoteldeparis@sbm.mc