Il Comune di Monaco partner della 4ª edizione di "MonaCollecte"

Come negli anni precedenti, il Comune di Monaco è partner della 4ª edizione di «MonaCollecte», organizzata dalla Società Monegasca di Risanamento e dalla Direzione dell'Assetto Urbano. L'evento, il cui tema quest'anno è «il tessile sotto tutte le sue cuciture», si terrà venerdì 7 e sabato 8 marzo 2025 sul Quai Antoine 1er.

L'evento di solidarietà intorno alla raccolta, al riutilizzo degli oggetti e al riciclaggio dei rifiuti è diventato un appuntamento imperdibile per i monegaschi e gli abitanti eco-responsabili, proponendo un ampio campo di attività: raccolta, laboratori ludici e seminari di sensibilizzazione

. Il Comune di Monaco mette a disposizione il materiale necessario al buon svolgimento dell'evento e dispone anche quest'anno di uno stand che permette alla Mediateca e a diverse associazioni caritative di proporre dei workshop.

Focus sul programma dello stand del Comune

Venerdì 7 marzo: l'Associazione «De Fil en Aiguille» proporrà dei laboratori di iniziazione al ricamo decorativo animati da membri dell'associazione. Un bel modo per trasmettere il know-how e intessere legami intergenerazionali. Le sessioni di una ventina di minuti ciascuna, saranno proposte ai bambini dalle 9h alle 16h e poi a un pubblico più ampio dalle 16h alle 19h.

Sabato 8 marzo: il Comune di Monaco propone dalle 10h alle 19h -in collaborazione con il Repair Café de Nice-, l'atelier couture inedito «Mùnegu Repair Couture», per imparare a riparare i vestiti e i tessuti contribuendo ad un approccio eco-responsabile. I volontari del «Mùnegu Repair Café» saranno anche presenti per dare una seconda vita agli oggetti trasportabili.

Venerdì 7 e sabato 8 marzo: L'associazione «Aux Cœurs des Mots» che agisce per l'accesso alla lettura e all'apprendimento della lingua francese nelle regioni più bisognose, sarà presente per raccogliere libri e manuali scolastici. Il comune di Monaco e l'associazione hanno ufficializzato la loro partnership il 16 dicembre 2024.

La Mediateca di Monaco proporrà di consultare in loco le risorse documentarie di cui dispone sulla tematica dell'evento. Sarà anche possibile depositare allo stand «tote-bags» (borse di tela) pulite e in ottime condizioni. Infine, un laboratorio di fabbricazione dei segnalibri in tessuti «100% récup» sarà animato venerdì 7 marzo dalle 9 alle 16 e sabato 8 marzo dalle 10 alle 17.