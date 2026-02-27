Mimose, come farle durare più a lungo: i segreti dei fiorai della Costa Azzurra

Ormai sono ovunque. Tra carri di Carnevale, vetrine e banchi dei mercati, il giallo intenso delle mimose domina il paesaggio invernale della Riviera.

Dai banchi del mercato di Cours Saleya alle strade di Nizza, passando per Menton e Mandelieu-la-Napoule, la stagione del fiore simbolo della Festa della Donna è ufficialmente iniziata.



Con l’avvicinarsi dell’8 marzo, cresce però anche una domanda pratica: come conservare più a lungo i rametti di mimosa, notoriamente delicati e soggetti a sfiorire rapidamente?

Dai fiorai arrivano indicazioni semplici ma efficaci, basate su piccoli accorgimenti quotidiani.



Calore e aria secca: i nemici principali

La mimosa teme soprattutto le alte temperature. Il primo consiglio è quindi tenerla lontana da termosifoni, stufe e fonti di calore diretto.

Sopra i 20 gradi tende a disidratarsi velocemente, con foglie che si chiudono e fiori che perdono consistenza.



Meglio scegliere ambienti luminosi ma freschi, evitando anche correnti d’aria troppo secche.





Preparazione del mazzo: i passaggi fondamentali

Appena portate a casa le mimose, è importante:

Togliere subito carta e nastri

Eliminare foglie rovinate o immerse nell’acqua

Tagliare ogni giorno qualche millimetro di stelo

Questa operazione facilita l’assorbimento dell’acqua e riduce il rischio di marcescenza.



L’acqua giusta fa la differenza

Il vaso deve contenere acqua fresca e pulita, da cambiare frequentemente.

Un trucco usato dai fiorai consiste nell’aggiungere 2-3 gocce di limone: aiuta a ristabilire il Ph ideale e rallenta il deterioramento.



Per favorire l’apertura dei boccioli ancora chiusi si può usare acqua leggermente tiepida. Al contrario, sui fiori già aperti aiuta a mantenerli morbidi e voluminosi.



Idratazione continua: il segreto per allungare la vita dei fiori

La mimosa traspira molto. Per questo è utile:

Rabboccare spesso l’acqua nel vaso

Vaporizzare leggermente i rametti ogni tanto

Evitare ambienti troppo secchi

Consigli extra per farla durare ancora di più

Secondo molti floricoltori, altri piccoli gesti possono aiutare:

Usare vasi ben puliti per evitare batteri

Non sovraffollare il vaso con troppi rami

Tenere la mimosa lontana dalla frutta matura (l’etilene accelera l’invecchiamento dei fiori)

Delicata ma luminosa, la mimosa resta uno dei simboli più riconoscibili della fine dell’inverno. Con qualche attenzione in più, è possibile conservarne profumo e colore per diversi giorni, portando in casa un anticipo di primavera.





