La Turbie, continua il concorso fotografico dedicato alla flora e alla fauna selvatica promosso dagli alunni dell’École Michel Balland

A La Turbie la natura diventa protagonista di un progetto educativo che unisce creatività e sensibilizzazione ambientale. Gli alunni dal CE1 al CM2 dell’École Michel Balland organizzano un concorso fotografico dedicato alla flora e alla fauna selvatica del territorio.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è in corso dal 18 ottobre 2025 e proseguirà fino al 29 marzo 2026 presso l’École Michel Balland di La Turbie. Il concorso rientra tra le attività dedicate alla natura, al tempo libero e alla fotografia, con particolare attenzione agli animali e alle specie vegetali che caratterizzano l’ambiente locale.

L’evento è aperto tutti i giorni, ad eccezione del sabato e della domenica.

Attraverso l’obiettivo fotografico, gli alunni sono invitati a osservare e raccontare la biodiversità che li circonda, trasformando l’esperienza in un percorso di scoperta, conoscenza e rispetto dell’ecosistema locale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 04 92 41 51 61 o consultare il sito ufficiale del Comune di La Turbie:

https://www.ville-la-turbie.fr/