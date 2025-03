Il futuro dell’ex mercato della Buffa: un nuovo volto per il quartiere Gambetta

L’ex mercato della Buffa, situata nel quartiere Gambetta a Nizza, sarà oggetto di una profonda trasformazione.

Il Comune ha concesso il permesso di costruzione per un grande progetto che prevede la realizzazione di un hotel di lusso, un supermercato rinnovato e una viabilità migliorata.



Il nuovo complesso comprenderà:

Un hotel 4 stelle plus con 358 camere, gestito dalla catena tedesca Motel One con il marchio di alta gamma Cloud One

Un supermercato di quasi 1.000 metri quadrati, che sostituirà l’attuale Casino con un nuovo Intermarché

Due livelli di parcheggio sotterraneo, a servizio sia dell’hotel che dell’area commerciale

L’ampliamento di una viuzza a 11 metri di larghezza, per migliorare l’accessibilità e la circolazione pedonale

Il progetto, curato dall'architetto nizzardo Jean-Paul Gomis, punta a creare un equilibrio tra modernità e rispetto del contesto urbanistico di Nizza.



Viabilità migliorata: una nuova connessione urbana

Uno degli interventi chiave sarà la creazione di una strada di 11 metri di larghezza, che collegherà Rue de la Buffa con Rue Maréchal-Joffre. Attualmente, questa connessione è garantita da una viuzza di appena 2,80 metri, insufficiente per un’adeguata mobilità urbana.



L’ampliamento consentirà di integrare meglio questa nuova via con Rue René-Sainson, che costeggia la chiesa di Saint-Pierre d’Arène. Inoltre, l’area sarà arricchita da spazi verdi, contribuendo a rendere l’ambiente più piacevole per residenti e visitatori.



Un supermercato rinnovato e una nuova organizzazione commerciale

Per far spazio al nuovo progetto, verranno demoliti:

L’ex mercato coperto

L’attuale supermercato Casino

Un edificio fatiscente situato sul retro

L’edificio residenziale all’angolo tra Buffa e Gambetta rimarrà invece intatto, così come i negozi situati lungo Boulevard Gambetta.



Il nuovo supermercato Intermarché avrà una superficie di vendita inferiore ai 1.000 metri quadrati e manterrà gli accessi esistenti tra Boulevard Gambetta e Rue du Maréchal Joffre. Il parcheggio sarà completamente riorganizzato su due livelli sotterranei, migliorando l’accessibilità.



Un hotel di lusso: il più grande di Nizza

Sopra il nuovo spazio commerciale sorgerà un hotel 4 stelle plus, destinato a diventare il più grande della città con le sue 358 camere.



Il progetto prevede anche:

Un ristorante al piano terra, con affaccio su Boulevard Gambetta;

Una piscina panoramica al 4° piano;

Uno spazio all’8° piano, con una vista spettacolare sulla città e sul mare;

Un’architettura moderna e sostenibile.

L’edificio sarà progettato per garantire un’alta efficienza energetica. Le principali caratteristiche architettoniche includeranno:

Un rivestimento in cemento fibrato, che simulerà la pietra naturale;

Una copertura in zinco, dotata di pannelli fotovoltaici;

Una facciata innovativa, con un design "piegato" che alterna parti piene e vetrate per ottimizzare la luce naturale e garantire una maggiore privacy rispetto agli edifici circostanti;

Balconi sfalsati ogni due piani, per dare maggiore dinamicità alla facciata ed evitare un aspetto uniforme.



Il progetto ha suscitato un acceso dibattito sui social con alcune critiche relativamente all’aspetto finale ed all’assenze all’assenza di un’area mercatale prevista in precedenti ipotesi progettuali.

A queste osservazioni ha risposto il progettista, l’architetto Jean-Paul Gomis che ha sostenuto come non sia lui, ma il committente, a decidere la destinazione finale e che la compattezza dell’edificio rispetta la struttura urbanistica storica di Nizza, caratterizzata da edifici densi e compatti.



I lavori non inizieranno nell’immediato: occorrerà attendere la risoluzione di eventuali ricorsi di terzi prima di procedere con le gare d’appalto.



L’inizio lavori previsto non prima del 2026 e la conclusione entro il 2029.