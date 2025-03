Nizza, "Il Coraggio delle Donne ieri e oggi": un incontro organizzato dall’Anpi Costa Azzurra (Foto)

Per celebrare l’8 marzo, la sezione Anpi Costa Azzurra "Isotta Gaeta e Angelo Grassi" ha organizzato una conferenza al liceo Massena di Nizza dal titolo "Il Coraggio delle Donne ieri e oggi".

A causa di un imprevisto dell’ultimo momento, Elena Matteotti non ha potuto partecipare.

Tuttavia, la presenza di Pınar Selek, della moderatrice Philomène Claude Longo e gli interventi della Presidente Anpi Laura Albanese, che ha fortemente voluto l’evento, insieme a quelli di Angela Pisanu e Michela Bernasconi, hanno reso il pomeriggio intenso e significativo.

Un tocco speciale è stato dato dalle due sorprese organizzate da Laura e Monica: il dono di una splendida farfalla con mimosa e dedica e il suggestivo finale in musica del talentuoso pianista Steve Massone, ormai conosciuto in tutta Nizza.

Peccato, invece, che l’altra sorpresa, il legame intergenerazionale con le classi dei liceali presenti, non abbia funzionato come sperato.

Il gioco con QR Code, ideato da Laura e Monica, avrebbe potuto offrire uno spunto interessante per comprendere il significato dell’8 marzo per i giovani del 2025. Ma non ci arrendiamo: lo riproporremo sicuramente il prossimo anno.

Infine, Pınar Selek si è rivelata, ancora una volta, una persona speciale. Il suo sorriso è contagioso, il suo amore per gli altri autentico. È difficile comprendere come abbia trovato la forza di resistere e di continuare a vivere non per sé stessa, ma per tutti gli ultimi di questa terra, anzi, dell’intero universo.