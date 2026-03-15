Nizza alle urne, il voto che guarda già al dopo-Macron

È il giorno delle elezioni municipali in Francia. I cittadini sono chiamati alle urne per eleggere i consigli comunali che, successivamente, designeranno i sindaci. In molte città il risultato è tutt’altro che scontato, ma è soprattutto a Nizza che si concentra l’attenzione dell’intero Paese.



La capitale della Costa Azzurra si è trasformata in un vero e proprio laboratorio politico nazionale. Nonostante si tratti di una consultazione locale, l’esito del voto potrebbe offrire indicazioni importanti sugli equilibri del “dopo Macron”, soprattutto in vista delle prossime presidenziali.



A contendersi la guida della città sono sette liste. Tuttavia, solo tre o quattro sembrano avere la forza elettorale per superare la soglia del 10 per cento necessaria ad accedere al secondo turno. È proprio questo primo passaggio a rappresentare il vero spartiacque della tornata elettorale.





Il confronto più atteso è quello all’interno della destra francese. Da una parte la lista “Le meilleur est à venir avec Éric Ciotti”, espressione della destra più radicale; dall’altra “Tous pour Nice”, guidata dal sindaco uscente Christian Estrosi, esponente dell’area conservatrice e centrista. Due figure che in passato hanno condiviso percorsi politici comuni e che oggi rappresentano visioni sempre più distanti.



Sul fronte opposto si muove la sinistra, anch’essa divisa in più anime. La lista “Unis pour Nice”, sostenuta da socialisti ed ecologisti e guidata da Juliette Chesnel-Le Roux, punta a rappresentare l’area progressista moderata. Più a sinistra si colloca invece “Nice Front Populaire”, la lista guidata da Mireille Damiano.



Il sistema elettorale municipale francese, pensato per un confronto finale tra due schieramenti, si trova oggi di fronte a una realtà più frammentata. Se in passato il ballottaggio opponeva quasi sempre due liste, oggi il quadro potrebbe aprirsi anche a tre o quattro contendenti, rendendo molto più incerto il risultato finale.



Per anni, inoltre, quando al secondo turno arrivava una lista della destra estrema, l’appello al cosiddetto Rassemblement républicain, l’alleanza trasversale delle altre forze politiche, bastava spesso a orientare il voto. A Nizza, però, questo meccanismo potrebbe non funzionare più con la stessa efficacia.





Gli ultimi sondaggi disponibili, risalenti a circa una settimana fa, indicavano la lista di Ciotti in testa al primo turno, seguita da quella di Estrosi. Al secondo turno sembrerebbe certa la presenza della lista socialista-ecologista, mentre resta aperta la possibilità di un quarto protagonista proveniente dalla sinistra più radicale.



Il risultato del primo turno aprirà inevitabilmente una fase di trattative, appelli all’unità e possibili strategie di desistenza in vista del ballottaggio del 22 marzo.



Nizza, quinta città di Francia, non è dunque solo chiamata a scegliere il proprio sindaco. Il voto di queste ore potrebbe offrire un primo sguardo sul futuro politico del Paese e sugli equilibri che si preparano in vista delle prossime sfide nazionali. Gli occhi della Francia, per ora, restano puntati sulla Costa Azzurra.





