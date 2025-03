Inaugurato il nuovo self service alla scuola Saint-Exupéry di Mentone

Il 17 marzo il sindaco jUHEL ha inaugurato il nuovo ristorante self-service della scuola elementare Saint-Exupéry. Era accompagnato, tra gli altri, da Sylviane Royeau, delegata aggiunta all'istruzione, Jean-Claude Alarcon, delegato aggiunta alla gioventù, e Malamine Sissoko, ispettrice nazionale dell'istruzione responsabile del distretto scolastico primario di Mentone, nonché dai membri eletti del Consiglio comunale della gioventù.

Lo scorso settembre è stata effettuata la sostituzione della vecchia e fatiscente area self-service lineare con delle isole. "Da allora, gli studenti hanno imparato ad apprezzare di più i loro pasti e le condizioni in cui mangiano. Si sentono come se stessero "pranzando come al ristorante", come dicono tutti i giorni. Di conseguenza, abbiamo notato una significativa riduzione dei livelli di rumore nella mensa", afferma Xavier Baré, responsabile del dipartimento di ristorazione - Divisione gestione del personale scolastico.

Queste isole favoriscono la fluidità degli ospiti (150 bambini/giorno) e favoriscono una migliore gestione dei flussi. Lo sviluppo dell’autonomia del bambino è percepibile anche in uno spazio più strutturato, favorendo la comunicazione, la convivialità e la condivisione.

Questo investimento di circa 25.000 euro è stato inserito nel quadro del contratto di delega di servizio pubblico. Inoltre, il Comune ha investito 3.200 € in stoviglie colorate per rallegrare il momento dei pasti. L'installazione di una mensa identica è prevista per il prossimo anno scolastico presso la scuola Frédéric-Mistral; l'unica struttura in cui gli alunni delle scuole elementari non hanno ancora una mensa.

Contemporaneamente il comune ha acquistato tavoli da sgombero per 24.000 euro. L'obiettivo è sensibilizzare i bambini alla raccolta differenziata. Sono stati installati in tutte le mense delle scuole elementari e primarie del comune lo scorso ottobre.

Il nuovo ristorante self-service comprende: