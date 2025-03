Monaco, la sosta gratuita per il Punto Accoglienza Merci al Parkink des Salines prolungata di mezz'ora

Il Parking des Salines ha cambiato tariffe e prestazioni dopo l'apertura nel dicembre 2024 del Punto Accoglienza Merci (PAM). Per tener conto delle esigenze degli utenti che utilizzano il servizio, la franchigia oraria di 15 minuti è ora portata a 45 minuti.

Il PAM è un'area logistica di circa 1.500 m2 destinata a raccogliere i pacchi all'entrata della città, la cui consegna viene poi assicurata da operatori di trasporto espresso che consentono di ridurre il numero di percorsi intraurbani dei veicoli commerciali. Situato al primo piano del pParking des Salines, dotato di un deposito accessibile 7 giorni/ 7 e

24 ore/ 24 e dispone di un banco di accoglienza per ricevere gli utenti per il deposito e il ritiro dei pacchi in punti di consegna (Mondial relais, colissimo, consegna pacchi...) 5 giorni su 7, dalle 9 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 12.

Ora i clienti avranno a disposizione 45 minuti di parcheggio gratuito per raggiungere i locali grazie agli ascensori a disposizione che segnalano il percorso da seguire con il logo «La Poste».