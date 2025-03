Monaco celebra all'ONU l'attaccamento del Principe Alberto II ai valori dello sport

Venerdì 14 marzo si è tenuto il ricevimento annuale della Missione permanente di Monaco presso le Nazioni Unite in occasione dell'anniversario del S.A.S. il Principe Alberto II.

Numerosi Ambasciatori e alti rappresentanti delle Nazioni Unite erano presenti alla sede dell'Organizzazione a New York per partecipare all'evento, che ha come tema lo sport come vettore di sviluppo sostenibile, mentre il Principato è stato eletto Capitale mondiale dello sport 2025.

La Missione permanente ha voluto onorare l'impegno personale di S.A.S. il Principe Alberto II a favore dello sport esponendo una serie di dodici fotografie rappresentative del suo attaccamento ai valori sportivi.

Nel suo discorso, Isabelle PICCO, Ambasciatrice, Rappresentante permanente di Monaco presso le Nazioni Unite, ha sottolineato l'importanza dei valori promossi dallo sport. Oggi più che mai, la solidarietà, la perseveranza, l'inclusione o ancora il rispetto sono essenziali nella condotta delle relazioni internazionali.