Monaco ribadisce il proprio impegno a favore della parità di genere in occasione della Commissione sulla condizione della donna a New York

Il Principato ha partecipato alla 69esima sessione della Commissione sulla condizione della donna che si è svolta dal 10 al 21 marzo 2025 a New York.

Nel corso della discussione generale di questa sessione, che ha segnato il trentesimo anniversario della Dichiarazione e del Programma d'azione di Pechino, la signora Alyson CALEM-SANGIORGIO, Secondo Segretario alla Missione permanente di Monaco presso le Nazioni Unite, ha dichiarato: "Occorre mettere in luce le misure adottate nel Principato per rispondere alle priorità di questo strumento fondamentale per la promozione dell'uguaglianza di genere".

In particolare, è tornata sulla revisione delle disposizioni giuridiche obsolete, la creazione del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne, le iniziative monegasche per migliorare l'accesso delle donne all'istruzione e alla salute, nonché la formazione nell'accoglienza e nella cura delle donne vittime di violenz

La Dichiarazione politica, adottata per consenso, ribadisce la necessità di attuare la Dichiarazione e il Programma d'azione di Pechino, visto che 30 anni dopo la Quarta conferenza mondiale sulle donne permangono ostacoli importanti.

Su proposta della delegazione monegasca, lo sport, peraltro riconosciuto nella Dichiarazione di Pechino come strumento per l'empowerment delle donne e delle ragazze, è stato integrato nel testo della dichiarazione politica di quest'ann